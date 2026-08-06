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Кількість штурмів на двох напрямках зрівнялася – дані Генштабу

Україна 08:09   06.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Кількість штурмів на двох напрямках зрівнялася – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках кількість атак ворога була приблизно однаковою. Загалом у регіоні зафіксували 23 бої. 

На півночі від Харкова ЗСУ відбили 12 атак росіяни біля Стариці, Вовчанська, Хатнього, Тернового та Земляного Яру.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорватися 11 разів у районі Куп’янська, Кіндрашівки, Новоосинового та Шийківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10672 дронів-камікадзе та здійснив 3314 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у ГШ.

Втрати окупантів такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2026 в 08:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках кількість атак ворога була приблизно однаковою.".