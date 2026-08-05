Обстріли Харківщини: були проблеми зі світлом, удар по дитячому закладу

5 серпня окрім Харкова ворог атакував й населені пункти області. Під ударом опинилися Балаклія, Чугуїв та Золочівська громада.

Близько 11:20 армія РФ влучила по території одного з цивільних підприємств міста Балаклія.

«Унаслідок ворожої атаки частина Балаклійської громади тимчасово залишилася без електропостачання. Закликаю всіх жителів громади не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати до найближчих укриттів. Перебувайте у безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги», – звернувся начальник МВА Віталій Карабанов.

Пізніше він уточнив, що електропостачання вже відновили.

До цього, близько 11:00, окупанти обстріляли Чугуїв.

«Зафіксовано приліт на території дитячого закладу. На щастя, постраждалих немає. На місці виникло займання. Працюють всі екстрені служби», – інформувала мер Галина Мінаєва.

А о 03:40 під ударом опинилося село Тимофіївка Золочівської громади. Три БпЛА типу «Молния» атакували домоволодіння, розповів МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«Унаслідок влучання вогнем знищено приватний будинок, пошкоджено господарчі споруди. Населення в даному селі відсутнє», – зазначив Коваленко.