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“Щоб уникнути відключень”: енергетики звернулись до жителів через спеку

Суспільство 13:13   05.08.2026
Вікторія Яковенко
“Щоб уникнути відключень”: енергетики звернулись до жителів через спеку Фото: АТ “Харківобленерго”

У Міненерго заявляють: у ці спекотні дні енергосистема України несе значні додаткові навантаження. Тож абонентів просять ощадливо споживати електроенергію.

“Кожен потужний електроприлад, такий як кондиціонер, пралка чи електрочайник, збільшує навантаження на мережу. Це додаткове випробування для енергосистеми, яка вже понад п’ять років працює в умовах безперервних російських атак. Щоб уникнути відключень та допомогти енергосистемі пройти цей спекотний період, просимо споживати електроенергію ощадливо”, – йдеться у повідомленні.

Енергетики кажуть: основний пік споживання фіксується увечері. У цей час важливо більш ощадливо ставитися до світла.

“Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 23:00. Це дуже суттєва допомога енергосистемі. Внесок кожного з нас має значення!”, – підкреслили в Міненерго.

Нагадаємо, вище за 30° піднялась температура на Харківщині в перший день останнього літнього місяця. Спека тримається в регіоні увесь цей тиждень. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: вже 7 серпня на заході, а 8-9 числа у більшості регіонів України “спеці прищемить хвіст» нова свіжіша повітряна маса. Тож, каже вона: «Протриматися залишилося усього три дні».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 13:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міненерго заявляють: у ці спекотні дні енергосистема України несе значні додаткові навантаження. Тож абонентів просять ощадливо споживати електроенергію.".