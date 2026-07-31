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Спека – початок: прогноз погоди в Харкові та області на 1 серпня

Погода 20:20   31.07.2026
Оксана Горун
Спека – початок: прогноз погоди в Харкові та області на 1 серпня

Вище за 30° підніметься температура на Харківщині в перший день останнього літнього місяця. Початок серпня обіцяє “компенсувати” дощовий липень.

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди на 1 серпня в Харкові та області. Дощі пішли остаточно. Буде хмарно, без опадів. Вітер теж вгамується. Температура повітря піде вгору. У місті прогнозують: уночі 15 – 17° тепла, вдень 28 – 30°. В області: вночі 13 – 18°, вдень 26 – 31°.

Надалі температура тільки наростатиме. Послаблення спеки обіцяють лише за тиждень. Тривалий прогноз від Українського гідрометцентру має такий вигляд.

“6 серпня: спекотна, переважно суха погода. Температура повітря вночі 17 – 24º, вдень сильна спека 35 – 39º. 7 – 10 серпня: окремі короткочасні дощі, грози. Ослаблення спеки на 3 – 9º”, – поінформували в Гідрометцентрі.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вище за 30° підніметься температура на Харківщині в перший день останнього літнього місяця. Початок серпня обіцяє “компенсувати” дощовий липень".