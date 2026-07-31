Live

Куди дівають залишки Північної Салтівки: 12 розібраних будинків чекають на полігоні

Оригінально 21:38   31.07.2026
Олена Нагорна
Куди дівають залишки Північної Салтівки: 12 розібраних будинків чекають на полігоні Фото: КП “Муніципальна компанія поводження з відходами”

Руїни 12 демонтованих багатоповерхівок, переважно із Північної Салтівки, зараз зберігаються на спеціалізованому майданчику під Харковом. Безпосередньо перед переробкою їх ще мають відсортувати.

Про це МГ «Об’єктив» розповів майстер дільниці подрібнення відходів КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» Олексій Пономаренко.

Саме це підприємство Харківська міськрада визначила офіційним місцем тимчасового зберігання та переробки відходів руйнації. У 2025 році комунальники прийняли від підрядників залишки 12 багатоповерхівок, які підлягали демонтажу. Наразі конструкції ще не сортували, вони лежать на полігоні в тому вигляді, у якому їх привезли з об’єктів.

«Позаду нас — будинок, який розібрали в тому році й перевезли нам на полігон на зберігання», — зазначає Пономаренко.

За словами майстра дільниці, після отримання необхідних погоджень бетонні завали перероблятимуть на вторинний щебінь для потреб міської інфраструктури.

«Якщо нам дадуть дозвіл на переробку, будемо переробляти й далі щебінь будемо використовувати в місті. На підсипку доріг та територій, які будуть готуватися під спортивні майданчики, для паркувальних місць. Усе це буде після експертизи», — пояснив фахівець.

Читайте також: Сміття чи будматеріали? Що відбувається із завалами будинків у Харкові (відео)

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне 31 липня: “прильоти” в місті, замах на Оболєнського
Новини Харкова — головне 31 липня: “прильоти” в місті, замах на Оболєнського
31.07.2026, 22:14
Замах на командира “Хартії” Оболєнського: СБУ та поліція повідомили подробиці
Замах на командира “Хартії” Оболєнського: СБУ та поліція повідомили подробиці
31.07.2026, 19:56
Вибух без тривоги в Харкові: безпілотник влучив у багатоповерхівку 31 липня
Вибух без тривоги в Харкові: безпілотник влучив у багатоповерхівку 31 липня
31.07.2026, 20:36
Не “ждуни”: хто залишається в Козачій Лопані (відео)
Не “ждуни”: хто залишається в Козачій Лопані (відео)
31.07.2026, 18:55
Сміття чи будматеріали? Що відбувається із завалами будинків у Харкові (відео)
Сміття чи будматеріали? Що відбувається із завалами будинків у Харкові (відео)
31.07.2026, 17:33
1 серпня в Харкові трамваї та тролейбуси змінять маршрути: подробиці
1 серпня в Харкові трамваї та тролейбуси змінять маршрути: подробиці
31.07.2026, 21:11

Новини за темою:

31.07.2026
Дрон вдарив по Немишлянському району Харкова: є поранені
31.07.2026
Вибух без тривоги в Харкові: безпілотник влучив у багатоповерхівку 31 липня
31.07.2026
1 серпня в Харкові трамваї та тролейбуси змінять маршрути: подробиці
31.07.2026
Замах на командира “Хартії” Оболєнського: СБУ та поліція повідомили подробиці
31.07.2026
Спецтехніка з Японії перетворює руїни на щебінь під Харковом: що далі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Куди дівають залишки Північної Салтівки: 12 розібраних будинків чекають на полігоні», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 21:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Руїни 12 демонтованих багатоповерхівок, переважно із Північної Салтівки, зараз зберігаються на спеціалізованому майданчику під Харковом.".