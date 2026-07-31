Куди дівають залишки Північної Салтівки: 12 розібраних будинків чекають на полігоні

Руїни 12 демонтованих багатоповерхівок, переважно із Північної Салтівки, зараз зберігаються на спеціалізованому майданчику під Харковом. Безпосередньо перед переробкою їх ще мають відсортувати.

Про це МГ «Об’єктив» розповів майстер дільниці подрібнення відходів КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» Олексій Пономаренко.

Саме це підприємство Харківська міськрада визначила офіційним місцем тимчасового зберігання та переробки відходів руйнації. У 2025 році комунальники прийняли від підрядників залишки 12 багатоповерхівок, які підлягали демонтажу. Наразі конструкції ще не сортували, вони лежать на полігоні в тому вигляді, у якому їх привезли з об’єктів.

«Позаду нас — будинок, який розібрали в тому році й перевезли нам на полігон на зберігання», — зазначає Пономаренко.

За словами майстра дільниці, після отримання необхідних погоджень бетонні завали перероблятимуть на вторинний щебінь для потреб міської інфраструктури.

«Якщо нам дадуть дозвіл на переробку, будемо переробляти й далі щебінь будемо використовувати в місті. На підсипку доріг та територій, які будуть готуватися під спортивні майданчики, для паркувальних місць. Усе це буде після експертизи», — пояснив фахівець.