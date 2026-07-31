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12 разобранных домов ждут на полигоне: куда девают завалы с Северной Салтовки

Общество 21:38   31.07.2026
Елена Нагорная
12 разобранных домов ждут на полигоне: куда девают завалы с Северной Салтовки Фото: КП «Муниципальная компания обращения с отходами»

Руины 12 демонтированных многоэтажек, преимущественно с Северной Салтовки, сейчас хранятся на специализированной площадке под Харьковом. Непосредственно перед переработкой их еще должны отсортировать.

Об этом МГ «Объектив» рассказал мастер участка измельчения отходов КП «Муниципальная компания обращения с отходами» Алексей Пономаренко.

Именно это предприятие Харьковский горсовет определил официальным местом временного хранения и переработки отходов разрушений. В 2025 году коммунальщики приняли от подрядчиков остатки 12 многоэтажек, подлежавших демонтажу. На данный момент конструкции еще не сортировали, они лежат на полигоне в том виде, в котором их привезли с объектов.

«Позади нас — дом, который разобрали в том году и перевезли к нам на полигон на хранение», — отмечает Пономаренко.

По словам мастера участка, после получения необходимых согласований бетонные завалы будут перерабатывать во вторичный щебень для нужд городской инфраструктуры.

«Если нам дадут разрешение на переработку, будем перерабатывать и дальше щебень будем использовать в городе. На подсыпку дорог и территорий, которые будут готовиться под спортивные площадки, для парковочных мест. Все это будет после экспертизы», — пояснил специалист.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 21:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руины 12 демонтированных многоэтажек, преимущественно с Северной Салтовки, сейчас хранятся на специализированной площадке под Харьковом. Непосредственно перед переработкой их еще должны отсортировать.".