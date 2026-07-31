12 разобранных домов ждут на полигоне: куда девают завалы с Северной Салтовки

Руины 12 демонтированных многоэтажек, преимущественно с Северной Салтовки, сейчас хранятся на специализированной площадке под Харьковом. Непосредственно перед переработкой их еще должны отсортировать.

Об этом МГ «Объектив» рассказал мастер участка измельчения отходов КП «Муниципальная компания обращения с отходами» Алексей Пономаренко.

Именно это предприятие Харьковский горсовет определил официальным местом временного хранения и переработки отходов разрушений. В 2025 году коммунальщики приняли от подрядчиков остатки 12 многоэтажек, подлежавших демонтажу. На данный момент конструкции еще не сортировали, они лежат на полигоне в том виде, в котором их привезли с объектов.

«Позади нас — дом, который разобрали в том году и перевезли к нам на полигон на хранение», — отмечает Пономаренко.

По словам мастера участка, после получения необходимых согласований бетонные завалы будут перерабатывать во вторичный щебень для нужд городской инфраструктуры.

«Если нам дадут разрешение на переработку, будем перерабатывать и дальше щебень будем использовать в городе. На подсыпку дорог и территорий, которые будут готовиться под спортивные площадки, для парковочных мест. Все это будет после экспертизы», — пояснил специалист.