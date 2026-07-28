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Другий день негоди: прогноз погоди в Харкові та області на 29 липня

Погода 20:10   28.07.2026
Оксана Горун
Другий день негоди: прогноз погоди в Харкові та області на 29 липня

Дощ та град другий день поспіль прогнозує Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей. 

На Харківщині очікують на сильний вітер – з поривами до 15-20 м/с. Температура повітря продовжуватиме знижуватися.

Дощ із грозою буде і по області, і по місту. Граду в Харкові не передбачають.

Температура повітря в місті вночі буде 13 – 15° тепла, вдень 21 – 23°. В області: вночі 11 – 16°, вдень 20 – 25°.

Дощова погода на Харківщині – це вже “залишки холодного атмосферного фронту”, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Цей само фронт “зачепить” завтра Полтавську, Сумську та Луганську області. На решті території України погода буде сухою.

“Завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню спеку, візьміть це до уваги”, – попередила Діденко.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 20:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дощ та град другий день поспіль прогнозує Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей".