Другий день негоди: прогноз погоди в Харкові та області на 29 липня

Дощ та град другий день поспіль прогнозує Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

На Харківщині очікують на сильний вітер – з поривами до 15-20 м/с. Температура повітря продовжуватиме знижуватися.

Дощ із грозою буде і по області, і по місту. Граду в Харкові не передбачають.

Температура повітря в місті вночі буде 13 – 15° тепла, вдень 21 – 23°. В області: вночі 11 – 16°, вдень 20 – 25°.

Дощова погода на Харківщині – це вже “залишки холодного атмосферного фронту”, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Цей само фронт “зачепить” завтра Полтавську, Сумську та Луганську області. На решті території України погода буде сухою.

“Завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню спеку, візьміть це до уваги”, – попередила Діденко.