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“Ніхто не може пообіцяти абсолютний захист”: FPV 10 разів атакували Харків

Події 17:17   28.07.2026
Оксана Горун
“Ніхто не може пообіцяти абсолютний захист”: FPV 10 разів атакували Харків

17 обстрілів пережив Харків за тиждень із 20 по 26 липня. По місту все частіше прилітають російські FPV-дрони. Також застосовують інші БпЛА та “бандеролі”.

Десять разів місто атакували FPV-дронами, ще два безпілотники впали без детонації. Двічі по Харкову били БПЛА “Молния”. Також зафіксовано по одному прильоту “італмаса”, реактивного “шахеда” та “бандеролі”. Найбільше влучань припало на Шевченківський район. Решту випадків наш Ситуаційний центр зафіксував у Київському, Слобідському, Немишлянському, Салтівському та Новобаварському районах“, – повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його даними, більш ніж половина ударів припали по автівках і об’єктах з паливом: АЗС та газових колонках. Серед “легітимних цілей” окупантів опинилися хлібовоз та машина, яка розвозить воду, а також – цивільні легковики.

Найтрагічнішим став удар “бандеролью” по місту в неділю, 26 липня. Росіяни вбили 40-річну жінку, поранили її 10-річного сина та зруйнували два приватні будинки. Ще понад 20 будинків пошкоджені цим “прильотом”.

“За тиждень постраждали 24 особи, зокрема троє дітей. На жаль, троє людей загинули. Двоє з них – через влучання FPV-дронів в автівки”, – написав Терехов.

На всіх локаціях провели відновлювальні роботи міські служби. Електропостачання після недільного удару “бандеролі” вже поновили, завершують роботи газовики. Інші комунікації вже працюють.

“Ушкоджені покрівлі тимчасово закрили, а вибиті вікна зашили”, – зазначив мер.

Він акцентував на загрозі FPV-дронів.

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“Я розумію тривогу харків’ян. Сьогодні ніхто не може чесно пообіцяти абсолютний захист від такої зброї. Але це не означає, що місто сидить склавши руки в очікуванні нових обстрілів. Ми постійно на зв’язку з військовими. Оперативно передаємо їм інформацію про кожен інцидент та допомагаємо всім необхідним. Рішення для посилення захисту вже напрацьовуються. Деякі кроки потребують часу, а іншу частину роботи ми не розголошуємо публічно з міркувань безпеки. Процес триває. Ми робимо все можливе, щоб зменшити ризики для людей і максимально ускладнити агресору можливість атакувати Харків”, – запевнив Терехов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 17:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 обстрілів пережив Харків за тиждень із 20 по 26 липня. По місту все частіше прилітають російські FPV-дрони. Також застосовують інші БпЛА та “бандеролі”".