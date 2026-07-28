«Никто не может пообещать абсолютную защиту»: FPV 10 раз атаковали Харьков

17 обстрелов пережил Харьков за неделю с 20 по 26 июля. По городу все чаще прилетают российские FPV-дроны. Также применяют другие дроны и «Бандероли».

«Десять раз город атаковали FPV-дронами, еще два беспилотника упали без детонации. Дважды по Харькову били БпЛА «Молния». Также зафиксировано по одному прилету «Италмаса», реактивного «Шахеда» и «Бандероли». Больше всего попаданий пришлось на Шевченковский район. Остальные случаи наш Ситуационный центр зафиксировал в Киевском, Слободском, Немышлянском, Салтовском и Новобаварском районах», — сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его данным, более половины ударов пришлись по автомобилям и объектам с топливом: АЗС и газовым колонкам. Среди «легитимных целей» оккупантов оказались хлебовоз и машина, которая развозит воду, а также — гражданские легковушки.

Самым трагическим стал удар «Бандеролью» по городу в воскресенье, 26 июля. Россияне убили 40-летнюю женщину, ранили ее 10-летнего сына и разрушили два частных дома. Еще более 20 домов повреждены этим «прилетом».

«За неделю пострадали 24 человека, в том числе трое детей. К сожалению, три человека погибли. Двое из них — из-за попадания FPV-дронов в автомобили», — написал Терехов.

На всех локациях провели восстановительные работы городские службы. Электроснабжение после воскресного удара «Бандероли» уже восстановили, завершают работы газовики. Остальные коммуникации уже работают.

«Поврежденные кровли временно закрыли, а выбитые окна зашили», — отметил мэр.

Он акцентировал внимание на угрозе FPV-дронов.

«Я понимаю тревогу харьковчан. Сегодня никто не может честно пообещать абсолютную защиту от такого оружия. Но это не значит, что город сидит сложа руки в ожидании новых обстрелов. Мы постоянно на связи с военными. Оперативно передаем им информацию о каждом инциденте и помогаем всем необходимым. Решения для усиления защиты уже нарабатываются. Некоторые шаги требуют времени, а другую часть работы мы не разглашаем публично из соображений безопасности. Процесс продолжается. Мы делаем все возможное, чтобы снизить риски для людей и максимально усложнить агрессору возможность атаковать Харьков», — заверил Терехов.