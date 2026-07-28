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Синие и желтые цветы вырвали с корнем с клумб в Лозовой: есть подозреваемая

Происшествия 18:39   28.07.2026
Оксана Горун
Синие и желтые цветы вырвали с корнем с клумб в Лозовой: есть подозреваемая Фото: Сергей Зеленский/Telegram

О вандализме в Лозовой заявил на днях мэр города Сергей Зеленский. Он опубликовал фото уничтоженных цветников возле здания горсовета. 28 июля он проинформировал: протокол за хулиганство составили на женщину.

«Понедельник для кого-то оказался особенно трудным. Устанавливаем личность. Наказание будет соответствующим. Примечательно, что это было в то время, когда люди шли и ехали на работу, и никто не остановил», — написал Зеленский в понедельник, 27 июля.

Вырвали цветы в Лозовой перед мэрией 3
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Он опубликовал фотографии, на которых синие и желтые цветы, вырванные с корнем, разбросаны по асфальту.

Вырвали цветы в Лозовой перед мэрией 2
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

28 июля уже нашли подозреваемую, как ее наказать — будет решать суд.

«Сотрудники Лозовского райотдела полиции оперативно разыскали нарушительницу и составили на нее протокол за хулиганство. Теперь суду предстоит избрать наказание: штраф, общественные или исправительные работы или административный арест. Однако этим наказание не закончится. Женщина должна возместить нанесенный ущерб — почти 8000 гривен», — заявил мэр Лозовой.

подозреваемая в вандализме в Лозовой - жительница Николаева
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

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По его данным, 8000 — это и стоимость самих цветов, и оплата труда коммунальщиков, которые ухаживали за клумбами, а также — расходы на полив и подвоз работников.

Напомним, в Харькове создали клумбу с солнечными цветами. В ход пошли подсолнечники, а также — астры и очереднопыльник.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 18:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вандализме в Лозовой заявил на днях мэр города Сергей Зеленский. Он опубликовал фото уничтоженных цветников возле здания горсовета".