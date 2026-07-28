Синие и желтые цветы вырвали с корнем с клумб в Лозовой: есть подозреваемая

О вандализме в Лозовой заявил на днях мэр города Сергей Зеленский. Он опубликовал фото уничтоженных цветников возле здания горсовета. 28 июля он проинформировал: протокол за хулиганство составили на женщину.

«Понедельник для кого-то оказался особенно трудным. Устанавливаем личность. Наказание будет соответствующим. Примечательно, что это было в то время, когда люди шли и ехали на работу, и никто не остановил», — написал Зеленский в понедельник, 27 июля.

Он опубликовал фотографии, на которых синие и желтые цветы, вырванные с корнем, разбросаны по асфальту.

28 июля уже нашли подозреваемую, как ее наказать — будет решать суд.

«Сотрудники Лозовского райотдела полиции оперативно разыскали нарушительницу и составили на нее протокол за хулиганство. Теперь суду предстоит избрать наказание: штраф, общественные или исправительные работы или административный арест. Однако этим наказание не закончится. Женщина должна возместить нанесенный ущерб — почти 8000 гривен», — заявил мэр Лозовой.

По его данным, 8000 — это и стоимость самих цветов, и оплата труда коммунальщиков, которые ухаживали за клумбами, а также — расходы на полив и подвоз работников.

Напомним, в Харькове создали клумбу с солнечными цветами. В ход пошли подсолнечники, а также — астры и очереднопыльник.