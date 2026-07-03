Последствия атаки на Лозовую показала ГСЧС: был пожар, ребенок в больнице

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала кадры с места ночного «прилета» БпЛА в Лозовой, а также — видео тушения пожара там.

Дополнено в 09:01. За жизнь пострадавшей в Лозовой девочки борются медики ожогового центра в Харькове, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

«Ужасная была ночь, утро. Поражение по критической инфраструктуре, и самое страшное то, что обстрелян жилой массив. В этом доме проживала семья из шести человек, из них трое несовершеннолетних детей. Одна девочка в тяжелом состоянии: получила ранения, ожоги большой части тела. Сейчас ребенок отправлен в харьковский ожоговый центр, где врачи борются за его жизнь», — сказал Зеленский.

Видео: Сергей Зеленский/Telegram

08:44. «В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Бригадой экстренной медицинской помощи госпитализирована 10-летняя девочка. Остальные пострадавшие подверглись острой реакции на стресс», — проинформировали в ГСЧС.

По данным Харьковской областной прокуратуры, у пострадавшей 10-летней девочки — ожоги 40% тела, она в тяжелом состоянии. У остальных членов ее семьи (родителей, бабушки и маленьких сестричек) — острая реакция на стресс.

«На момент удара жители находились в погребе. Из-за взрывной волны заклинило дверь, поэтому они не могли самостоятельно выбраться. Спасатели деблокировали и спасли пять человек, среди которых двое детей», — отметили в ГУ ГСЧСУ.

<br />

Разрушен частный дом на двух хозяев, там возник сильный пожар. Сгорели также автомобили.

Напомним, российская армия атаковала Лозовую около 02:45 ночи, предварительно — БпЛА типа «Герань-2».