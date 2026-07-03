Наслідки атаки на Лозову показала ДСНС: була пожежа, дитина в лікарні

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала кадри з місця нічного “прильоту” БпЛА в Лозовій, а також – відео гасіння пожежі там.

Доповнено о 09:01. За життя постраждалої в Лозовій дівчинки борються медики опікового центру в Харкові, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

“Жахлива була ніч, ранок. Ураження по критичній інфраструктурі, та саме страшне те, що обстріляний житловий масив. У цьому будинку проживала сім’я з шести людей, з них троє неповнолітніх дітей. Одна дівчинка в тяжкому стані, отримала поранення, опіки великої частини тіла. Зараз дитина відправлена в харківський опіковий центр, де лікарі борються за її життя”, — сказав Зеленський.

Відео: Сергій Зеленський/телеграм

08:44. “Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей. Бригадою екстреної медичної допомоги госпіталізовано 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес”, – поінформували в ДСНС.

За даними Харківської обласної прокуратури, у постраждалої 10-річної дівчинки – опіки 40% тіла, вона в тяжкому стані. У решти членів її сім’ї (батьків, бабусі та маленьких сестричок) – гостра реакція на стрес.

“На момент удару мешканці перебували в погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували п’ятьох людей, серед яких двоє дітей”, – зазначили в ГУ ДСНС України.

<br />

Зруйнований приватний будинок на двох господарів, там виникла сильна пожежа. Згоріли також автівки.

Нагадаємо, російська армія атакувала Лозову близько 02:45 ночі, попередньо – БпЛА типу “Герань-2”.