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Наслідки атаки на Лозову показала ДСНС: була пожежа, дитина в лікарні

Події 09:01   03.07.2026
Оксана Горун
Наслідки атаки на Лозову показала ДСНС: була пожежа, дитина в лікарні

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала кадри з місця нічного “прильоту” БпЛА в Лозовій, а також – відео гасіння пожежі там.

Доповнено о 09:01. За життя постраждалої в Лозовій дівчинки борються медики опікового центру в Харкові, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

“Жахлива була ніч, ранок. Ураження по критичній інфраструктурі, та саме страшне те, що обстріляний житловий масив. У цьому будинку проживала сім’я з шести людей, з них троє неповнолітніх дітей. Одна дівчинка в тяжкому стані, отримала поранення, опіки великої частини тіла. Зараз дитина відправлена в харківський опіковий центр, де лікарі борються за її життя”, — сказав Зеленський.

Відео: Сергій Зеленський/телеграм

08:44. “Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей. Бригадою екстреної медичної допомоги госпіталізовано 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес”, – поінформували в ДСНС.

За даними Харківської обласної прокуратури, у постраждалої 10-річної дівчинки – опіки 40% тіла, вона в тяжкому стані. У решти членів її сім’ї (батьків, бабусі та маленьких сестричок) – гостра реакція на стрес.

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“На момент удару мешканці перебували в погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували п’ятьох людей, серед яких двоє дітей”, – зазначили в ГУ ДСНС України.

Зруйнований приватний будинок на двох господарів, там виникла сильна пожежа. Згоріли також автівки.

Нагадаємо, російська армія атакувала Лозову близько 02:45 ночі, попередньо – БпЛА типу “Герань-2”.

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приліт у Лозовій вночі 3 липня 2026

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала кадри з місця нічного “прильоту” БпЛА в Лозовій, а також – відео гасіння пожежі там".