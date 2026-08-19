Військові проти: чи увімкнуть «Зоряне небо» на День міста – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що цього року «Зоряне небо» у центрі міста 23 серпня вмикати не будуть. Він зазначив, що це військова вимога.

«Ми спілкувалися з військовими і вони категорично проти того, щоб цього року ми вмикали «Зоряне небо» на День міста. Тому зоряне небо працювати на 23 серпня не буде», – сказав міський голова, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Терехов не уточнив, з якої причини військові попросили не вмикати «Зоряне небо», але зазначив, що воно не працюватиме «з метою безпеки».

Мер також розповів, що святкових заходів 23 та 24 серпня у Харкові проводити не будуть.

«Що стосується людей, то ми бачили, що є певні локації, прикраси міста, і люди можуть гуляти. Ми ж не можемо заборонити людям пересуватися. Але ніяких заходів з метою безпеки проводити не будемо», – підкреслив Терехов.

Він також додав, що як і торік, на свята у Харкові організують додаткові оповіщення про небезпеки.

«Якщо буде загроза, лунатиме повітряна тривога, буде організовано таке ж оповіщення, як було і того року», – сказав міський голова.