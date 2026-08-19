Военные против: включат ли «Звездное небо» на День города – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в этом году «Звездное небо» в центре города 23 августа включать не будут. Он отметил, что это военное требование.

«Мы общались с военными и они категорически против того, чтобы в этом году мы включали «Звездное небо» на День города. Поэтому звездное небо работать на 23 августа не будет», — сказал мэр, передает корреспондент МГ «Объектив».

Терехов не уточнил, по какой причине военные попросили не включать «Звездное небо», но отметил, что оно не будет работать «в целях безопасности».

Мэр также рассказал, что праздничных мероприятий 23 и 24 августа в Харькове проводить не будут.

«Что касается людей, то мы видели, что есть определенные локации, украшения города и люди могут гулять. Мы ведь не можем запретить людям передвигаться. Но никаких мероприятий в целях безопасности проводить не будем», — подчеркнул Терехов.

Он также добавил, что, как и в прошлом году, на праздники в Харькове организуют дополнительные оповещения об опасностях.

«Если будет угроза, будет раздаваться воздушная тревога, будет организовано такое же оповещение, как было и в том году», — сказал городской голова.