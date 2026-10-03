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Новости Харькова — главное за 3 октября: как прошла ночь

Общество 06:45   03.10.2026
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 3 октября: как прошла ночь

Основные новости времени в хронике МГ «Объектив».

06:45

Ночью в Харькове трижды объявляли воздушную тревогу – причины

Сначала сирена звучала в Харькове после 23:00. В пригороде Харькова фиксировали вражеский БпЛА, писали мониторинговые каналы.

В 01:28 раздался отбой. Снова тревогу дали в 02:07. Воздушные силы ВСУ писали о КАБах, летевших на север региона.

Тревога звучала недолго – в 02:29 был отбой. Уже около 05:00 в Харькове снова звучала сирена. Вблизи города фиксировались вражеские БпЛА.

Напомним, КАБами по Харькову ударили россияне днем ​​2 октября. «Прилеты» были по частному сектору в Слободском и Немышлянском районах. В Немышлянском бомба полностью разрушила частный дом, погибли два человека. Около 50 жилых домов были повреждены или разрушены, сообщал мэр Игорь Терехов. По последним данным, пострадал 31 человек, среди них – двое детей.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 06:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости времени в хронике МГ «Объектив».".