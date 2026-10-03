Новости Харькова — главное за 3 октября: как прошла ночь

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06:45

Ночью в Харькове трижды объявляли воздушную тревогу – причины

Сначала сирена звучала в Харькове после 23:00. В пригороде Харькова фиксировали вражеский БпЛА, писали мониторинговые каналы.

В 01:28 раздался отбой. Снова тревогу дали в 02:07. Воздушные силы ВСУ писали о КАБах, летевших на север региона.

Тревога звучала недолго – в 02:29 был отбой. Уже около 05:00 в Харькове снова звучала сирена. Вблизи города фиксировались вражеские БпЛА.

Напомним, КАБами по Харькову ударили россияне днем ​​2 октября. «Прилеты» были по частному сектору в Слободском и Немышлянском районах. В Немышлянском бомба полностью разрушила частный дом, погибли два человека. Около 50 жилых домов были повреждены или разрушены, сообщал мэр Игорь Терехов. По последним данным, пострадал 31 человек, среди них – двое детей.