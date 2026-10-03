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Сегодня 3 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   03.10.2026
Оксана Горун
Сегодня 3 октября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня день города отмечают Запорожье и Черновцы. 3 октября 1078 года в битве погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич – сын Ярослава Мудрого. В 1789-м президент США Джордж Вашингтон провозгласил четверг, 26 ноября, Днем благодарения. В 1929-м Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стало Югославией. В 1981-м завершилась Ирландская голодовка, во время которой погибли десять членов ИРА. В 1990-м два германских государства – ФРГ и ГДР – завершили процесс объединения. В 2022-м Силы обороны Украины освободили Боровую.

Праздники и памятные даты 3 октября

В первую субботу октября в Украине отмечают дни городов Запорожье и Черновцы. В мире – Международный день разносчика газет, Всемирный день изготовления открыток, Международный день экономных развлечений, День цифрового скрапбукинга.

На первые выходные октября приходится Всемирный день пешей ходьбы.

3 октября – Всемирный день грибников.

Также сегодня: День технаря (или День техников), Всемирный день сельскохозяйственной техники, Всемирный день смузи, Международный день фетра.

3 октября в истории

3 октября 1078 года погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич. Подробнее.

3 октября 1789 года президент США Джордж Вашингтон провозгласил четверг, 26 ноября, Днем благодарения. Президент обнародовал прокламацию, в которой назвал праздник днем ​​»общественной благодарности и молитвы», посвященным «служению Тому великому и славному, Который является Автором всех благ, которые были, есть и будут».

«После этого страна впервые отпраздновала День благодарения согласно новой Конституции. 3 октября 1863 года президент Линкольн сделал традиционное празднование Дня благодарения общенациональным праздником, который будут отмечать ежегодно в ноябре», — пишет Национальный архив США.

День благодарения - открытка
Винтажная открытка на День благодарения, Общественное достояние. Источник: https://www.publicdomainpictures.net/

При этом традиция праздника благодарения существовала в американских колониях задолго до образования США. Одно из самых известных таких празднеств состоялось в Плимутской колонии в 1621 году. После первого урожая колонисты устроили трехдневное застолье вместе с индейцами – представителями народа вампаноаги. Именно это событие стало важной частью истории и мифологии американского Дня благодарения.

Постепенно праздник трансформировался и осовременился. Однако и сейчас остается одним из главных в Соединенных Штатах. Традиционно День благодарения отмечают в кругу семьи. А главными блюдами для семейного ужина в этот день являются индейка с клюквенным соусом и пирог с тыквенной начинкой.

3 октября 1929 года Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стало Югославией. В этот день король Александр I сменил официальное название государства. Подробнее.

3 октября 1981 года в тюрьме Мейз в Северной Ирландии завершилось семимесячное голодание осужденных членов Ирландской республиканской армии (ИРА). Подробнее.

3 октября 1990 года два немецких государства – ФРГ и ГДР объединились. Подробнее.

Объединение Германии - экземпляры договоров
Два экземпляра государственного договора об объединении Германии. Фото: Hadi

3 октября 2022 года во время Харьковского контрнаступления Силы обороны освободили от оккупантов поселок Боровая в Харьковской области. Подробнее.

Церковный праздник 3 октября

3 октября по новому церковному календарю православные чтят память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, пресвитера Рустика и диакона Елевферия. Подробнее.

Народные приметы

Сырой и туманный день – к погожей осени.

Если погода сухая, то зимой будет мало снега.

Если клен и береза еще не сбросили листья целиком, то зима будет холодная.

Что нельзя делать 3 октября

Нельзя отказывать любимым людям.

Нельзя стричься.

Нельзя принимать незваных гостей.

Нельзя поднимать с земли кем-то потерянные деньги.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня день города отмечают Запорожье и Черновцы. 3 октября 1078 года в битве погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич – сын Ярослава Мудрого".