Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории

3 октября отмечают Всемирный день грибника. Год назад в этот день заявили об освобождении Боровой в Харьковской области. В 1078 году в битве погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич – сын Ярослава Мудрого. В 1981-м завершилась Ирландская голодовка, во время которой погибли десять членов ИРА. В 1990-м два немецких государства – ФРГ и ГДР завершили процесс объединения.

Праздники и памятные даты 3 октября

3 октября – Всемирный день грибника.

Также отмечают: Всемирный день сельскохозяйственной техники, День технаря или День техников, Международный день фетра и Всемирный день смузи.

3 октября в истории

3 октября 1078 года погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич.

Он был старшим из сыновей Ярослава Мудрого, переживших отца. Два старших сына князя, Илья и Владимир, умерли еще при жизни отца. Именно 28-летнему Изяславу Ярослав оставил в наследство Киев, а также ряд других владений, в частности Новгородскую землю. При этом сам наследник для управления Киевской Русью образовал триумвират с младшими братьями – черниговским князем Святославом и переяславским князем Всеволодом. В историю период их княжения вошел как «триумвират Ярославичей». Пребывание на престоле Киевской Руси не было для Изяслава безоблачным. Дважды его выгоняли из Киева. Первый раз после поражения от половцев против князя взбунтовались киевляне. Второй раз его выставили из города собственные братья. Оба раза князю удалось вернуться на престол с помощью поляков. Правда, во второй раз король Болеслав II Смелый не спешил поддержать своего киевского родственника-неудачника. Сделать это ему приказал Папа Римский Григорий VII. Второй раз Изяслав вернулся в Киев в 1077 году. А через год откликнулся на просьбу младшего брата, черниговского князя Всеволода Ярославича – помочь ему в войне с князьями-изгоями — Олегом Святославичем и Борисом Вячеславичем. Те привели в Киевскую Русь половцев, чтобы «отхватить» Черниговщину и Смоленщину. 3 октября 1078 года киевские войска одержали победу в битве с этими захватчиками. Однако Изяслав, сражавшийся пешим, получил смертельное ранение в плечо. Он погиб на месте боя, а после него тело князя отправили на лодках в Киев, где похоронили в Десятинной церкви.

3 октября 1981 года в тюрьме Мейз в Северной Ирландии завершилось семимесячное голодание осужденных членов Ирландской республиканской армии (ИРА).

Это была не первая подобная акция. Протесты заключенных борцов за отделение Северной Ирландии от Великобритании начались после 1976 года. Причиной стало то, что правительство Великобритании исключило понятие «статус специальной категории», который ранее присваивали осужденным членам ИРА. То есть из политических заключенных они превратились в обычных и были лишены ряда прав. Протестующие требовали вернуть статус, а с ним право не носить тюремную униформу, не делать тюремную работу, общаться с другими заключенными по той же статье и т.д. Все предыдущие акции не преуспели, поэтому 1 марта 1981 года объявили новую. Ее возглавил и первым начал голодать один из лидеров ИРА Бобби Сэндс. На этот раз заключенные начинали голодовку не одновременно, а с определенными промежутками – чтобы сделать акцию длительной и привлечь к ней больше внимания. Узники употребляли только воду и соль. «Железная» Маргарет Тэтчер отказывалась идти на уступки. Бобби Сэндс умер через 66 дней после начала голодовки в больнице тюрьмы, от истощения. За ним поочередно скончались еще девять протестующих. Эти действия вызвали массовые демонстрации. На похороны Сэндса пришли около 100 тысяч человек. И только после такой масштабной огласки трагедии правительство пошло на некоторые уступки. Об Ирландской голодовке 1981 года снят фильм «Голод».

3 октября 1990 года два немецких государства – ФРГ и ГДР объединились.

После падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года объединение Германии было только вопросом процедуры. В начале, 18 мая 1990 года, два искусственно разделенных государства подписали между собой договор о валютном, экономическом и социальном союзе. Далее обсуждали юридические нюансы слияния. Среди вариантов процедуры было принятие новой конституции ФРГ и создание нового государства, или применение статьи 23 конституции ФРГ, в которой еще с момента создания страны было предусмотрено объединение немецких территорий. Пошли по пути применения 23-й статьи. Государственный договор заключили 31 августа. Документ установил дату объединения – 3 октября. Согласно ему ГДР ликвидировали и присоединили территории к ФРГ. На территории бывшей ГДР воссоздали пять земель, существовавших до 1952 года. Также объединили Берлин, провозгласив его самостоятельной федеральной землей и столицей объединенной Германии. Сейчас в Германии 3 октября – государственный праздник День немецкого единства. В начале праздничным днем планировали сделать 9 ноября – день падения Берлинской стены. Однако отказались от этого, ведь эта дата связана с черными днями в истории страны – Пивным путчем и еврейскими погромами 1938 года.

3 октября 2022 года от оккупантов освободили поселок Боровая в Харьковской области. Об этом заявил поселковый совет.

В тот же день появились видео того, как в Боровую входят ВСУ.

Церковный праздник 3 октября

3 октября по новому церковному календарю православные чтят память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, пресвитера Рустика и диакона Елевферия. Священномучеников убили в Лютеции (будущем Париже) в 96 году во время гонений на христиан императора Домициана. Святой Дионисий жил в Афинах и получил там классическое образование. Затем переехал в Египет, где изучал астрономию. Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа. Когда Дионисий вернулся в Афины, его избрали членом ареопага (верховного суда). Когда святой апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий принял его слова и стал христианином. В течение трех лет бывший язычник был сподвижником апостола Павла. Впоследствии Павел поставил его епископом Афин. После смерти Павла святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны в сопровождении пресвитера Рустика и диакона Елевферия. В Галлии (будущей Франции), во время преследования христиан языческими властями, их троих схватили и бросили в тюрьму. К утру их обезглавили. По легендам, святой Дионисий взял свою голову и прошел с ней в храм, и только там упал мертвый.

Народные приметы

Сырой и туманный день – к погожей осени.

Если погода сухая, то зимой будет мало снега.

Если клен и береза еще не сбросили листья целиком, то зима будет холодная.

Что нельзя делать 3 октября

Нельзя отказывать любимым людям.

Нельзя стричься.

Нельзя принимать незваных гостей.

Нельзя поднимать с земли кем-то потерянные деньги.