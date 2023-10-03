Сьогодні 3 жовтня: яке свято та день в історії

3 жовтня відзначають Всесвітній день грибника. Рік тому цього дня заявили про звільнення Борової в Харківській області. 1078 року в битві загинув Великий князь київський Ізяслав Ярославич – син Ярослава Мудрого. 1981-го завершилося Ірландське голодування, під час якого загинули десять членів ІРА. 1990-го дві німецькі держави – ФРН та НДР завершили процес об’єднання.

Свята та пам’ятні дати 3 жовтня

3 жовтня – Всесвітній день грибника.

Також відзначають: Всесвітній день сільськогосподарської техніки, День технаря або День техніків, Міжнародний день фетру та Всесвітній день смузі.

3 жовтня в історії

3 жовтня 1078 року загинув Великий князь київський Ізяслав Ярославич.

Він був старшим із синів Ярослава Мудрого, які пережили батька. Два найстарші сини князя, Ілля та Володимир, померли ще за життя батька. Тож саме 28-річному Ізяславу Ярослав залишив у спадок Київ, а також низку інших володінь, зокрема Новгородську землю. При цьому сам спадкоємець для управління Київською Руссю утворив тріумвірат із молодшими братами — чернігівським князем Святославом і переяславським князем Всеволодом. В історію період їхнього князювання увійшов як “тріумвірат Ярославичів”. Перебування на престолі Київської Русі не було для Ізяслава безхмарним. Двічі його виганяли з Києва. Першого разу після поразки від половців проти князя збунтувалися кияни. Вдруге його виставили з міста власні брати. Обидва рази князю вдалося повернутися на престол за допомогою поляків. Щоправда, вдруге король Болеслав II Сміливий не поспішав підтримати свого київського родича-невдаху, аж поки зробити це йому не наказав Папа Римський Григорій VII. Вдруге Ізяслав повернувся в Київ у 1077 році. А вже через рік відгукнувся на прохання молодшого брата, чернігівського князя Всеволода Ярославича – допомогти йому у війні з князями-ізгоями — Олегом Святославичем та Борисом В’ячеславичем. Ті привели в Київську Русь половців, аби відхопити собі Чернігівщину та Смоленщину. 3 жовтня 1078 року київські війська здобули перемогу в битві з цими загарбниками. Проте Ізяслав, який бився пішим, отримав смертельне поранення в плече. Він загинув на місці бою, а після нього тіло князя відправили на човнах до Києва, де поховали в Десятинній церкві.

3 жовтня 1981 року у в’язниці Мейз у Північній Ірландії завершилося семимісячне голодування засуджених членів Ірландської республіканської армії (ІРА).

Це була не перша подібна акція. Протести ув’язнених борців за відокремлення Північної Ірландії від Великої Британії почалися після 1976 року. Причиною стало те, що уряд Великої Британії виключив поняття “статус спеціальної категорії”, який раніше надавали засудженим членам ІРА. Тобто з політичних ув’язнених вони перетворилися на звичайних та були позбавлені низки прав. Протестувальники вимагали повернути статус, а з ним право не носити тюремну уніформу, не робити тюремну роботу, спілкуватися з іншими ув’язненими за тією самою статтею тощо. Усі попередні акції не досягли успіху, тому 1 березня 1981 року оголосили нову. Її очолив і першим почав голодувати один із лідерів ІРА Боббі Сендс. Цього разу ув’язнені розпочинали голодування не одночасно, а з певними проміжками – щоб зробити акцію тривалою та привернути до неї більше уваги. В’язні вживали лише воду та сіль. “Залізна” Маргарет Тетчер відмовлялася йти на поступки. Боббі Сендс помер через 66 днів після початку голодування в лікарні в’язниці від виснаження. За ним почергово померло ще дев’ять протестувальників. Ці події спричинили масові демонстрації. На похорон Сендса прийшли близько 100 тисяч людей. І лише після такого масштабного розголосу трагедії уряд пішов на деякі поступки. Про Ірландське голодування 1981 року знято фільм “Голод”.

3 жовтня 1990 року дві німецькі держави – ФРН та НДР об’єдналися.

Після падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року об’єднання Німеччини було лише питанням процедури. На початку, 18 травня 1990 року, дві штучно розділені держави підписали між собою договір про валютний, економічний та соціальний союз. Далі обговорювали юридичні аспекти злиття. Серед варіантів процедури було ухвалення нової конституції ФРН та створення нової держави, або застосування статті 23 конституції ФРН, у якій ще з моменту створення країни було передбачено об’єднання німецьких територій. Пішли шляхом застосування 23-ї статті. Державний договір уклали 31 серпня. Документ встановив дату об’єднання – 3 жовтня. Відповідно до нього НДР ліквідували та приєднали території до ФРН. На території колишньої НДР відтворили п’ять земель, що існували до 1952 року. Також об’єднали Берлін, проголосивши його самостійною федеральною землею та столицею об’єднаної Німеччини. Нині в Німеччині 3 жовтня – державне свято День німецької єдності. На початку святковим днем планували зробити 9 листопада – день падіння Берлінського муру. Однак відмовилися від цього, адже ця дата пов’язана із чорними днями в історії країни – Пивним путчем та єврейськими погромами 1938 року.

3 жовтня 2022 року від окупантів звільнили селище Борова в Харківській області. Про це заявила селищна рада.

Того ж дня з’явилися відео того, як до Борової входять ЗСУ.

Церковне свято 3 жовтня

3 жовтня за новим церковним календарем православні вшановують пам’ять священномучеників Діонисiя Ареопагiта, єпископа Афiнського, пресвітера Рустика та диякона Єлевферія. Священномученики були вбиті в Лютеції (майбутньому Парижі) у 96 році під час гонінь на християн імператора Доміціана. Святий Діонисій жив у Афінах і здобув там класичну освіту. Далі переїхав до Єгипту, де вивчав астрономію. Разом з другом Аполлофоном він був свідком сонячного затемнення в момент розп’яття Ісуса Христа. Коли Діонисій повернувся в Афіни, його обрали членом Ареопагу (верховного суду). Коли святий апостол Павло проповідував в афінському ареопазі, Діонисій прийняв його слова та став християнином. Протягом трьох років колишній язичник був сподвижником апостола Павла. А згодом Павло поставив його єпископом Афін. Після смерті Павла святитель Діонісій вирушив із проповіддю до західних країн у супроводі пресвітера Рустика та диякона Єлевферія. У Галлії (майбутній Франції), під час переслідування християн язичницькою владою, їх трьох схопили та вкинули до в’язниці. На ранок їх обезголовили. За легендами, святий Діонисій узяв свою голову та пройшов із нею до храму, й тільки там упав мертвий.

Народні прикмети

Сирий і туманний день – до погожої осені.

Якщо погода суха, то взимку буде мало снігу.

Якщо клен і береза ще не скинули листя повністю, то зима буде холодна.

Що не можна робити 3 жовтня

Не можна відмовляти коханим людям.

Не можна стригтися.

Не можна приймати непроханих гостей.

Не можна підіймати з землі кимось загублені гроші.