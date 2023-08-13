Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії

13 серпня в Україні професійні свята відзначають будівельники та ветеринари. Цього дня 1521 року іспанські конкістадори на чолі з Кортесом захопили столицю ацтеків Теночтітлан. 1961-го почали будувати Берлінський мур. А 1997-го на ТБ вийшла перша серія мультсеріалу “Південний парк” (“South Park”).

Свята та пам’ятні дати 13 серпня

У другу неділю серпня в Україні відзначають День будівельника та День працівників ветеринарної медицини. Цього року ці свята припадають на 13 серпня.

У світі – Міжнародний день шульги.

13 серпня в історії

13 серпня 1521 року іспанські конкістадори під керівництвом Ернана Кортеса захопили столицю ацтеків Теночтітлан. Це стало моментом падіння імперії ацтеків.

До цього тріумфального для себе моменту підкорювач Нового світу Кортес йшов 15 років. Він вирушив до Південної Америки в 1506-му, і спочатку брав участь у завоюванні Гаїті та Куби. Саме там, на Кубі, 1518-го завойовники почули розповіді про віддалену землю (нинішню Мексику), багату на золото. Губернатор Куби – дядько Кортеса – готував експедицію за цими багатствами, але в останній момент скасував її. Однак Ернан проігнорував це рішення та самовільно залишив Кубу з 11 кораблями, 553 солдатами та 15 кіньми у лютому 1919 року. Прибувши на материк, авантюрист наказав затопити всі кораблі, відрізавши собі та своїм людям шлях до відступу. Надалі Кортес одночасно вів боротьбу з місцевим населенням, яке не бажало підкорятися завойовникам, і власним дядьком, який намагався “приструнити” племінника. І досяг успіхів в обох напрямках.

Влітку 1519-го конкістадори встановили контроль над містом Веракрус, і там дізналися, що місцеві племена платять данину імператору ацтеків Монтесумі. Кортес спочатку хотів домовитись про зустріч з імператором, але той відмовлявся. Тоді зі своїм загоном Ернан вирушив до столиці ацтеків – Теночтітлана. У дорозі до них активно приєднувалися місцеві представники племен, які підкорили та притіняли ацтеки. Об’єднавшись з іспанцями, індіанці розраховували помститися гнобителям. У Теночтітлан Кортес прибув із солідною армією. Монтесума II прийняв непроханих гостей мирно та дипломатично.

Він сподівався краще вивчити потенційного противника, щоб точно визначити його слабкі місця. Іспанці ж “вивчили” багатства ацтеків, побачивши рівень розвитку цивілізації та кількість золота. Пізніше люди Кортеса за його наказом напали на Монтесуму, його вирішили утримувати в заручниках. Проте грабіжникам-завойовникам довелося “відволіктися” на протистояння зі своїми співвітчизниками, яких направив губернатор Куби. Загін конкурентів-конкістадорів Кортесу вдалося частково розбити, частково приборкати та приєднати до себе. Але за цей час у Теночтітлані через дії іспанців, які залишилися контролювати Монтесуму (а саме влаштовану ними різанину в храмі), почалося народне повстання.

1 липня 1521-го розлючений натовп забив Монтесуму камінням. А Кортесу та його загону довелося тікати в ніч. При цьому вони втратили артилерію та більшу частину награбованих багатств. Індіанські союзники конкістадорів почали розбігатися, і здавалося, що справу програно. Але надалі невеликий загін іспанців зміг розбити армію ацтеків у битві на полі біля селища Отумба. Сам Кортес убив ацтекського головнокомандувача Сіуака. У цій битві вперше в Америці використали кінноту. Відпочивши та дочекавшись підкріплень, конкістадори повернулися до стін Теночтітлана, обложивши столицю. У такому стані ацтеки протрималися понад 70 днів. А 13 серпня іспанці змогли перехопити невелику флотилію, що вирушила з одного з міських кварталів. В одному з каное був новий правитель ацтеків Куаутемок. Його взяли в заручники та допитували, де сховані скарби. Іншим ацтекам, які були готові роззброїтися, дозволили залишити місто. Розграбувавши Теночтітлан, загарбники зруйнували його вщент. А на руїнах згодом заснували місто Мехіко – майбутню столицю Мексики. Зараз у центрі Мехіко стоїть пам’ятник останньому правителю ацтеків Куаутемоку, а 13 серпня у країні – національний день жалоби.

13 серпня 1624 року король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром – головою королівської ради.

13 серпня 1961 року розпочалося будівництво Берлінської стіни, яка розділила Західний та Східний Берлін і стала одним із символів поділу демократичного та тоталітарного світу – “Холодної війни”.

До цього моменту кордон між Східним та Західним Берліном був відносно умовним. Між двома частинами міста, що належали різним країнам – НДР та ФРН – діяв 81 вуличний пропускний пункт та 13 – залізничних “пропускників”. Але люди “переходили межу” і в багатьох інших місцях. Щодня з однієї частини Берліна до іншої могли переміщатися сотні тисяч людей. Зокрема, часто німці з ФРН навчалися в НДР (адже тут освіта була безплатною), а німці з НДР працювали у ФРН (адже там були вищі зарплати). Однак різниця між двома частинами міста, які стали частинами не просто різних країн, а різних політичних систем, ставала все більш відчутною.

Ситуація загострилася, коли через Берлін із НДР виїхали до ФРН понад 207 тисяч людей у ​​1961 році – переважно кваліфіковані молоді спеціалісти. Керівництво НДР звинувачувало ФРН у “торгівлі людьми”, саботажі та навіть підпалах. У результаті Рада міністрів НДР (звісно, ​​з подачі Москви) ухвалила рішення закрити кордон між частинами Берліна. У ніч із 12 на 13 серпня почали будувати стіну. Також перекрили чотири лінії Берлінського метро, ​​які поєднували різні частини міста. Відкритою залишили лише одну станцію – “Friedrichstrasse”, на якій організували контрольно-пропускний пункт. Роботи йшли такими темпами, що до 15 серпня весь Західний Берлін уже обнесли колючим дротом.

Надалі, щоб потрапити до Західного Берліна, громадяни НДР мали отримувати спецдозвіл. За нелегальний перетин кордону карали тюремним строком до восьми років. А 1973 року прикордонники отримали наказ стріляти на ураження по втікачах. Попри такі заходи, процес втечі через Берлінську стіну продовжувався постійно. Підрахували, що її змогли перетнути 175 287 осіб. Найпопулярнішими шляхами були: перехід 145-метровим тунелем, перельоти на дельтапланах і повітряних кулях, переміщення мотузкою, яку перекидали між вікнами будинків по різні боки стіни тощо. За даними “Музею Берлінської стіни”, при спробі її перетнути було вбито близько 190 людей. Першим розстріляли 24-річного Ґюнтера Літфіна – 24 серпня 1961 року.

13 серпня 1997 року на ТБ відбувся дебют мультсеріалу South Park (Південний парк). При цьому перший мультфільм про школярів із містечка Саус Парк у Колорадо автори майбутнього серіалу Метт Стоун та Трей Паркер створили ще 1992 року. Тоді вони були студентами Університету Колорадо та створили короткометражний мультфільм “Ісус проти Фрості”. Його згодом побачили керівники телемережі “Fox”. І 1995-го директор “Fox Broadcasting Company” Браян Грендон звернувся до Паркера та Стоуна, щоб ті створили ще одну короткометражку подібної тематики. Її він хотів розіслати друзям у вигляді різдвяної відеолистівки. Мультфільм називався “Ісус проти Санти”.

Згодом один із його фрагментів – дуель між Ісусом та Санта-Клаусом – використали в телешоу. Він став справжнім хітом – не тільки на ТБ, але і в інтернеті, що набирав обертів. Шалений успіх фрагмента та загалом короткометражки наштовхнув Стоуна та Паркера на обговорення ідеї про створення серіалу. Спочатку його пропонували “Fox”. Але домовилися із кабельним каналом “Comedy Central”. Саме на ньому 13 серпня 1997 року і відбулася прем’єра.

Церковне свято 13 серпня

13 серпня православні вшановують пам’ять праведного Євдокима Каппадокiянина. Він жив у Малій Азії в IХ столітті – за царювання імператора Феофіла. Походив з родини благочестивих християн, дав обітницю безшлюбності та цнотливості. За доброчесне життя імператор призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Він дбав про бідних, сиріт і вдів, був захисником кривдних. А особисті його християнські подвиги були відомі тільки Богу. Євдоким помер у 33 роки. Лежачи на смертному одрі, заповів покласти себе в труну в тому одязі, в якому його застане смерть. Так і зробили. А після смерті Євдокима від його труни почали відбуватися чудеса – зцілювалися хворі, й слава про це зростала. Через 18 місяців до могили сина прийшла з Константинополя його мати. Вона наказала зняти камінь, відкопати землю, відкрити труну, і всі побачили тіло чоловіка, не зворушене тлінням. З часом мощі святого Євдокима відвезли до Константинополя. Там вони покладені в раку в церкві Пресвятої Богородиці, яку збудували батьки праведника.

Народні прикмети

Якщо 13 серпня сильний вітер, то зима буде сніжною.

Якщо на калині дозріли ягоди, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 13 серпня

Не можна прати, прибирати та займатися іншими побутовими хатніми справами.

Не можна сваритися з рідними та відмовляти їм у допомозі.

Не можна підіймати будь-що із землі.