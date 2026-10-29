Російська “герань” вдарила по будинку в Малій Данилівці: постраждала дівчинка

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що “приліт” по будинку зафіксували 29 жовтня близько 05:00.

Як виявилося, безпілотник типу “герань” вдарив по приватному будинку в Малій Данилівці.

“На жаль, унаслідок ворожої атаки постраждали мирні мешканці — жінка 1984 року народження та 13-річна дитина, дівчина”, – додав Гололобов.

Нагадаємо, 29 жовтня мер Ігор Терехов періодично писав про удари по місту. Під атакою опинилися кілька районів. Перший удар зафіксували близько 03:15. Незабаром міський голова уточнив: “приліт” припав по Холодногірському району. На місці обстрілу почалася пожежа, інформації про постраждалих не було. Вдруге окупанти атакували Салтівський район Харкова близько 04:40. За інформацією міського голови, ворог вдарив по навчальному закладу. Даних про руйнування та постраждалих також немає. Ще один вибух пролунав у місті вранці, близько 07:05. Терехов невдовзі написав, що третій удар прийшовся по Індустріальному району. Внаслідок ранкового удару по Індустріальному району є постраждалий, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.