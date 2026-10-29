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Чому в Україні наразі не вакцинують від COVID-19

Здоровье 07:30   29.10.2026
Оксана Якушко
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Чому в Україні наразі не вакцинують від COVID-19 Фото: ThomasxImo/photothek.netx

На шостий рік після початку пандемії коронавірусу на Харківщині все ще фіксують хворих на COVID-19, але їх кількість восени 2026 року незначна.

Про це МГ «Об’єктив» розповіла Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна санітарна лікарка Харківської області.

«Від початку епідемічного сезону в Харківській області зареєстровані лише 12 хворих на COVID-19. Серед усіх пацієнтів із ГРВІ частка пацієнтів із COVID-19 наразі залишається незначною – лише 0,1%. За 43 тиждень зареєстровано 2 випадки у дорослих. Штами ковіду не є агресивними», – зазначила Любов Махота.

Вакцинація проти COVID-19 залишається рекомендованою, насамперед для людей старшого віку, осіб із хронічними захворюваннями та інших груп ризику тяжкого перебігу захворювання.

«Але наразі вакцина проти COVID-19 в Україні відсутня. Офіційної інформації щодо термінів надходження нових партій вакцин також поки немає», – розповіла головна санітарна лікарка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 07:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На шостий рік після початку пандемії коронавірусу на Харківщині все ще фіксують хворих на COVID-19, але їх кількість восени 2026 року незначна.".