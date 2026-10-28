Які штами грипу циркулюватимуть в епідсезоні 2026-2027 року в Україні

Українці вже стикалися раніше зі штамами грипу, які циркулюватимуть цим епідсезоном в Україні, повідомила МГ «Об’єктив» Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна санітарна лікарка Харківської області.

«За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я в епідемічному сезоні 2026 – 2027 років очікується циркуляція таких штамів вірусів грипу A (H1N1) — подібний до A/Missouri/H1N1 PDM; A (H3N2) — подібний до A/Darwin; B — подібний до B/Tokyo. Українці вже неодноразово стикалися із субтипами та лініями вірусів грипу, які за прогнозами ВООЗ та МОЗ циркулюватимуть в поточному епідсезоні», – розповіла головна санітарна лікарка Харківщини.

Грип A(H1N1)pdm09: цей вірус циркулював в Україні під назвою «свинячого грипу», який викликав пандемію у 2009 році. З 2009 року цей субтип став частиною звичайного сезонного грипу, і українці майже щороку контактують із його новими мутаціями.

Грип A(H3N2): саме штами H3N2 (зокрема лінії Darwin) активно циркулювали в Україні в минулих епідсезонах (2023–2025 роки). Але вірус постійно зазнає точкових мутацій, через що імунна система не може розпізнати його на 100% під час нової зустрічі.

Грип B (лінія Victoria): цей вірус регулярно фіксують під час лабораторних досліджень у пацієнтів. Особливо часто він поширюється в закритих колективах — школах і дитячих садках.

Нагадаємо, у Харківській області вже кілька тижнів спостерігається поступове сезонне зростання захворюваності. За результатами лабораторних досліджень серед обстежених виявили циркуляцію респіраторних вірусів і лише в одного хворого вірус грипу типу А.