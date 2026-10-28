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Какие штаммы гриппа будут циркулировать в эпидсезоне 2026-2027 года в Украине

Здоровье 17:53   28.10.2026
Оксана Якушко
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Какие штаммы гриппа будут циркулировать в эпидсезоне 2026-2027 года в Украине Изображение создано ИИ

Украинцы уже сталкивались раньше со штаммами гриппа, которые ожидают в этом эпидсезоне в Украине, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

«По прогнозам Всемирной организации здравоохранения в эпидемическом сезоне 2026 – 2027 годов ожидают циркуляцию таких штаммов вирусов гриппа A (H1N1) — похож на A/Missouri/H1N1 PDM; A (H3N2) — похож на A/Darwin; B — похож на B/Tokyo. Украинцы уже неоднократно сталкивались с субтипами и линиями вирусов гриппа, которые по прогнозам ВОЗ и Минздрава будут ходить в текущем эпидсезоне», — рассказала главный санитарный врач Харьковщины.

• Грипп A(H1N1)pdm09: этот вирус циркулировал в Украине под названием «свиного гриппа», вызвавшего пандемию в 2009 году. С 2009 года этот субтип стал частью обычного сезонного гриппа и украинцы почти ежегодно контактируют с его новыми мутациями.

• Грипп A(H3N2): именно штаммы H3N2 (в частности, линии Darwin) активно циркулировали в Украине в прошлых эпидсезонах (2023–2025 годы). Но вирус постоянно мутирует, из-за чего иммунная система человека не может распознать его на 100% во время новой встречи.

• Грипп B (линия Victoria): этот вирус регулярно фиксируют при лабораторных исследованиях у пациентов. Особенно часто он распространяется в закрытых коллективах – школах и детских садах.

Напомним, в Харьковской области уже несколько недель наблюдается постепенный сезонный рост заболеваемости. По результатам лабораторных исследований среди обследованных обнаружили циркуляцию респираторных вирусов и только у одного больного вирус гриппа типа А.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 17:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинцы уже сталкивались раньше со штаммами гриппа, которые ожидают в этом эпидсезоне в Украине, сообщила «Объективу» Любовь Махота, главный санитарный врач Харьковской области.".