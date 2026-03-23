В Харькове от гриппа умер двухлетний ребенок

Происшествия 22:08   23.03.2026
Елена Нагорная
От гриппа в Харькове умерла двухлетняя девочка. Ребенок имел сопутствующие множественные патологии внутренних органов и не был привит от гриппа и COVID-19, сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней, подводя итоги заболеваемости за неделю с 16 по 22 марта.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе в сравнении с позапрошлой неделей выросла на 6,1%. Заболел 3761 человек, из них 1753 — дети. В больницы попали 118 человек, из них 62 ребенка.

Коронавирус подтвердили у пятерых. Все больные — взрослые, один человек госпитализирован.

При этом заболеваемость в Харьковской области ниже показателя эпидемического порога на 64,9%. Его превышение на 26% зарегистрировано в Богодуховском районе, что соответствует среднему уровню.

