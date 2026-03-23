Live

Пострадали 38 человек: что «прилетало» по Харьковщине на прошлой неделе

Происшествия 12:41   23.03.2026
Виктория Яковенко
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 44 населенных пункта области, в том числе город Харьков, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали 38 человек, среди них двое детей — 16-летний парень и 14-летняя девочка. К сожалению, один человек погиб», — сообщил Синегубов.

В результате детонации неизвестных устройств три человека ранены, двое – погибли.

По данным главы ХОВА, за неделю враг выпустил на регион: одну ракету, 40 КАБов, 32 БпЛА типа «Герань-2», два «Ланцета», 16 «Молний», 24 FPV-дронов, тип еще 68 БпЛА устанавливают.

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Чугуевского района, где повреждены 23 частных дома, семь хозяйственных построек, 10 авто, два гаража, СТО, фермерское хозяйство, три трактора, комбайн, железнодорожная инфраструктура, электросети.

Существенные повреждения — в Изюмском районе: многоквартирный дом, 23 частных дома, семь автомобилей, здание интернатного заведения, складское здание, хозяйственное сооружение, придомовые сооружения, электросети.

В Харькове оккупанты повредили шесть частных домов, два учебных заведения, заведение детского творчества, многоквартирный дом, гражданское предприятие, складское здание, магазин, автомобиль, электросети.

удары по Харьковщине за неделю
Читайте также: Беспилотники и КАБы летели на регион, о последствиях сообщил Синегубов

Популярно
Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский
Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский
22.03.2026, 20:14
Новости Харькова — главное 23 марта: ВСУ не подтверждает продвижение РФ, удар
Новости Харькова — главное 23 марта: ВСУ не подтверждает продвижение РФ, удар
23.03.2026, 13:09
Вражеский дрон ударил по Харькову – Терехов
Вражеский дрон ударил по Харькову – Терехов
23.03.2026, 13:17
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
22.03.2026, 13:40
Сегодня 23 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 марта 2026: какой праздник и день в истории
23.03.2026, 06:00
Обустроил нарколабораторию на Харьковщине: приговор военному (фото, видео)
Обустроил нарколабораторию на Харьковщине: приговор военному (фото, видео)
23.03.2026, 13:44

Новости по теме:

23.03.2026
Вражеский дрон ударил по Харькову – Терехов
23.03.2026
Пострадали 38 человек: что «прилетало» по Харьковщине на прошлой неделе
22.03.2026
Без выпускников в 2029-м: как оценивают переход на 12-летнюю школу в Харькове
22.03.2026
Ночью еще морозно, днем — до +13: погода по Харькову и области на 23 марта
22.03.2026
Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пострадали 38 человек: что «прилетало» по Харьковщине на прошлой неделе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
