Пострадали 38 человек: что «прилетало» по Харьковщине на прошлой неделе

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 44 населенных пункта области, в том числе город Харьков, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали 38 человек, среди них двое детей — 16-летний парень и 14-летняя девочка. К сожалению, один человек погиб», — сообщил Синегубов.

В результате детонации неизвестных устройств три человека ранены, двое – погибли.

По данным главы ХОВА, за неделю враг выпустил на регион: одну ракету, 40 КАБов, 32 БпЛА типа «Герань-2», два «Ланцета», 16 «Молний», 24 FPV-дронов, тип еще 68 БпЛА устанавливают.

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Чугуевского района, где повреждены 23 частных дома, семь хозяйственных построек, 10 авто, два гаража, СТО, фермерское хозяйство, три трактора, комбайн, железнодорожная инфраструктура, электросети.

Существенные повреждения — в Изюмском районе: многоквартирный дом, 23 частных дома, семь автомобилей, здание интернатного заведения, складское здание, хозяйственное сооружение, придомовые сооружения, электросети.

В Харькове оккупанты повредили шесть частных домов, два учебных заведения, заведение детского творчества, многоквартирный дом, гражданское предприятие, складское здание, магазин, автомобиль, электросети.