Беспилотники и КАБы летели на регион, о последствиях сообщил Синегубов
Девять населенных пунктов Харьковской области атаковали в течение прошлых суток россияне, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Есть пострадавшая и разрушения из-за обстрелов.
«В результате обстрела в пос. Старый Салтов получила острую реакцию на стресс 77-летняя женщина», – отметил Синегубов.
По региону ударило следующее вооружение:
- десять КАБов;
- семь БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона;
- восемь БпЛА (тип устанавливается).
Под атакой в течение суток была гражданская инфраструктура в Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.
• Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 08:30;