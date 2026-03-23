Беспилотники и КАБы летели на регион, о последствиях сообщил Синегубов

Девять населенных пунктов Харьковской области атаковали в течение прошлых суток россияне, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Есть пострадавшая и разрушения из-за обстрелов.

«В результате обстрела в пос. Старый Салтов получила острую реакцию на стресс 77-летняя женщина», – отметил Синегубов.

По региону ударило следующее вооружение:

десять КАБов;

семь БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона;

восемь БпЛА (тип устанавливается).

Под атакой в течение суток была гражданская инфраструктура в Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.