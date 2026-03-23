Live

Беспилотники и КАБы летели на регион, о последствиях сообщил Синегубов

Происшествия 08:30   23.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Девять населенных пунктов Харьковской области атаковали в течение прошлых суток россияне, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Есть пострадавшая и разрушения из-за обстрелов.

«В результате обстрела в пос. Старый Салтов получила острую реакцию на стресс 77-летняя женщина», – отметил Синегубов.

По региону ударило следующее вооружение:

  • десять КАБов;
  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона;
  • восемь БпЛА (тип устанавливается).

Под атакой в течение суток была гражданская инфраструктура в Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Беспилотники и КАБы летели на регион, о последствиях сообщил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 08:30;

