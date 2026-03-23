Live

Где атаковали россияне в регионе – данные Генштаба на 08:00

Украина 08:11   23.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было девять боев.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили пять штурмов россиян в районе Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбиного и Охримовки.

Тем временем на Купянском – россияне пытались прорваться четыре раза около Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Вчера противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9266 дронов-камикадзе и осуществил 3811 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 57 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где атаковали россияне в регионе – данные Генштаба на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 08:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было десять боев.".