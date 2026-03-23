Где атаковали россияне в регионе – данные Генштаба на 08:00
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было девять боев.
На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили пять штурмов россиян в районе Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбиного и Охримовки.
Тем временем на Купянском – россияне пытались прорваться четыре раза около Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Ковшаровки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Вчера противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9266 дронов-камикадзе и осуществил 3811 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 57 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян.
Читайте также: На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State
- • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 08:11;