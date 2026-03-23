Де атакували росіяни в регіоні – дані Генштабу на 08:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було девʼять боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили п’ять штурмів росіян у районі Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибіного та Охрімівки.

Тим часом на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися чотири рази біля Борівської Андріївки, Куп’янська, Новоплатонівки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9266 дронів–камікадзе та здійснив 3811 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 57 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян.