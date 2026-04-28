Без постраждалих минула доба на Харківщині, ворог випускав БпЛА

Події 08:30   28.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ранковому зведенні 28 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни обстріляли три населені пункти Харківської області. В основному, ворог бив по регіону безпілотниками. 

Постраждалих внаслідок “прильотів” немає, зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • чотири КАБи;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон.

Руйнування через обстріли зафіксували лише у Богодухівському районі. Так, у селі Одноробівка пошкоджений приватний будинок та дві господарські споруди, додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
