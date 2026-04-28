Без постраждалих минула доба на Харківщині, ворог випускав БпЛА
У ранковому зведенні 28 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни обстріляли три населені пункти Харківської області. В основному, ворог бив по регіону безпілотниками.
Постраждалих внаслідок “прильотів” немає, зазначив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- чотири КАБи;
- БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон.
Руйнування через обстріли зафіксували лише у Богодухівському районі. Так, у селі Одноробівка пошкоджений приватний будинок та дві господарські споруди, додав начальник ХОВА.
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 08:30;