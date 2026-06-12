У Куп’янську відзначили “день Росії”, але є нюанс (відео)

Російські окупанти спробували до свого державного свята встановити російський прапор на телевежі в Куп’янську.

“Оскільки це українське місто вони змогли “взяти під контроль” лише у звітах, робити це довелось за допомогою дрона. Але, схоже, святкувати російські дронарі почали ще до початку виконання завдання. В результаті закріпити прапор не вийшло – лише впустити. Доброзичливий український дрон позбавив прапор мук, а ворогів – ганьби”, – прокоментували подальший розвиток подій в Угрупованні об’єднаних сил.

Український дрон зробив точний скид і підпалив російське триколірне полотнище, що впало. Відео невдалого свята окупантів опублікували захисники України.

Зазначимо, “день Росії” – свято з дивною історією. Цього дня 1990 року на з’їзді народних депутатів РРФСР прийняли “Декларацію про державний суверенітет Російської Федерації”. Однак це не було здобуттям незалежності країною, адже у складі СРСР вона й так виконувала роль колонізатора, а не колонії. Декларацію ухвалювали виключно з метою політичної боротьби Єльцина з Горбачовим. Тож що саме росіяни святкують цього дня, не ясно.