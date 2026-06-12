Российские оккупанты попробовали к своему государственному празднику установить российский флаг на телебашне в Купянске.

«Поскольку этот украинский город они смогли «взять под контроль» только в отчетах, делать это пришлось с помощью дрона. Но, похоже, праздновать российские дронщики начали еще до начала выполнения задания. В результате закрепить флаг не получилось – только уронить. Доброжелательный украинский дрон лишил флаг мучений, а врагов – позора», — прокомментировали дальнейшее развитие событий в Группировке объединенных сил.

Украинский дрон сделал точный сброс и поджег упавшую российское трехцветное полотнище. Видео неудавшегося праздника оккупантов опубликовали защитники Украины.

Отметим, «день России» праздник со странной историей. В этот день в 199о году на съезде народных депутатов РСФСР приняли «Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации». Однако это не было обретением независимости страной, ведь в составе СССР она и так выполняла роль колонизатора, а не колонии. Декларацию принимали исключительно в целях политической борьбы Ельцина с Горбачевым. Так что что именно россияне празднуют в этот день, не ясно.

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