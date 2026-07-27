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Экономическое насилие в Харькове: об инциденте заявила полиция

Происшествия 19:23   27.07.2026
Оксана Горун
Экономическое насилие в Харькове: об инциденте заявила полиция

Психологическое и экономическое домашнее насилие — так полицейские определили суть семейной драмы, развернувшейся в Харькове.

Заявление о домашнем насилии поступило в Харьковское районное управление полиции № 1, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области 27 июля.

«В ходе проверки правоохранители установили, что 50-летний мужчина умышленно препятствовал своей 50-летней сожительнице попасть на место жительства, чем совершил в отношении нее психологическое и экономическое домашнее насилие», — проинформировали в ГУНП.

Попытки не пустить жену домой полицейские пресекли. А на мужа составили административный протокол и вынесли срочный запрет. Он на определенный период времени запрещает какие-либо контакты с пострадавшей.

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Ранее мы сообщали, что в Харьковской области случилось семейное убийство. 64-летнего жителя Краснокутска на Харьковщине задержали по подозрению в том, что избил жену до смерти. Конфликт случился на почве ревности.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 19:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Психологическое и экономическое домашнее насилие — так полицейские определили суть семейной драмы, развернувшейся в Харькове".