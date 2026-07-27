Экономическое насилие в Харькове: об инциденте заявила полиция

Психологическое и экономическое домашнее насилие — так полицейские определили суть семейной драмы, развернувшейся в Харькове.

Заявление о домашнем насилии поступило в Харьковское районное управление полиции № 1, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области 27 июля.

«В ходе проверки правоохранители установили, что 50-летний мужчина умышленно препятствовал своей 50-летней сожительнице попасть на место жительства, чем совершил в отношении нее психологическое и экономическое домашнее насилие», — проинформировали в ГУНП.

Попытки не пустить жену домой полицейские пресекли. А на мужа составили административный протокол и вынесли срочный запрет. Он на определенный период времени запрещает какие-либо контакты с пострадавшей.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области случилось семейное убийство. 64-летнего жителя Краснокутска на Харьковщине задержали по подозрению в том, что избил жену до смерти. Конфликт случился на почве ревности.