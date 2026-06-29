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Семейное убийство на Харьковщине: задержали ревнивого мужа

Происшествия 10:45   29.06.2026
Оксана Горун
Семейное убийство на Харьковщине: задержали ревнивого мужа

64-летнего жителя Краснокутска на Харьковщине задержали по подозрению в том, что избил жену до смерти.

«Трагедия произошла вечером 27 июня в поселке Краснокутск Богодуховского района. Супруги находились дома. Во время ужина, когда мужчина употреблял алкогольные напитки, между ним и женой возникла ссора на почве ревности. В разгар конфликта подозреваемый ударил женщину кулаком в лицо. От удара она упала на пол, после чего мужчина продолжил наносить ей многочисленные удары руками по голове», — сообщила подробности происшествия Харьковская областная прокуратура.

Дальше, по версии следствия, мужчина бросил жену в беспомощном состоянии и пошел спать. А на следующий день обнаружил на кухне бездыханное тело. Прокуроры отметили, что будут добиваться в суде содержания подозреваемого в СИЗО.

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Напомним, подозрение правоохранители вручили жителю Харьковщины, который, по данным следствия, убил своего знакомого в безлюдном поле.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 10:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "64-летнего жителя Краснокутска на Харьковщине задержали по подозрению в том, что избил жену до смерти".