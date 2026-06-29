Семейное убийство на Харьковщине: задержали ревнивого мужа

64-летнего жителя Краснокутска на Харьковщине задержали по подозрению в том, что избил жену до смерти.

«Трагедия произошла вечером 27 июня в поселке Краснокутск Богодуховского района. Супруги находились дома. Во время ужина, когда мужчина употреблял алкогольные напитки, между ним и женой возникла ссора на почве ревности. В разгар конфликта подозреваемый ударил женщину кулаком в лицо. От удара она упала на пол, после чего мужчина продолжил наносить ей многочисленные удары руками по голове», — сообщила подробности происшествия Харьковская областная прокуратура.

Дальше, по версии следствия, мужчина бросил жену в беспомощном состоянии и пошел спать. А на следующий день обнаружил на кухне бездыханное тело. Прокуроры отметили, что будут добиваться в суде содержания подозреваемого в СИЗО.

Напомним, подозрение правоохранители вручили жителю Харьковщины, который, по данным следствия, убил своего знакомого в безлюдном поле.