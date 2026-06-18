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Убийство на Харьковщине: мужчину несколько раз ударили ножом, кого подозревают

Происшествия 15:13   18.06.2026
Виктория Яковенко
Убийство на Харьковщине: мужчину несколько раз ударили ножом, кого подозревают Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе Лютовка Богодуховского района, которое находится в 6 км от границы с РФ, где проживает около семи человек, произошло убийство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следствие выяснило, что 9 июня местный житель пришел в гости к товарищу, где они вместе распивали спиртные напитки.

«Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил хозяина ножом в грудь. От полученного ранения 44-летний потерпевший умер на месте. Нападающий украл три телефона товарища, закрыл дверь квартиры на ключ, спрятал их во дворе и сбежал. На следующий день он вернулся, чтобы убедиться, что он действительно погиб», — рассказали правоохранители.

14 июня тело умершего обнаружила его сожительница. Из-за отсутствия в селе мобильной связи правоохранителям удалось сообщить только через два дня.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Также после получения результатов экспертизы будет решаться вопрос дополнительной квалификации действий мужчины по ст. 185 УКУ (кража).

Напомним, 8 лет за решеткой получил житель Харьковщины, пытавшийся убить односельчанина, сообщала областная прокуратура. Инцидент произошел в январе 2025 года в поселке Бабаи.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 15:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Лютовка Богодуховского района, которое находится в 6 км от границы с РФ, где проживает около семи человек, произошло убийство".