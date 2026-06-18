Убийство на Харьковщине: мужчину несколько раз ударили ножом, кого подозревают

В селе Лютовка Богодуховского района, которое находится в 6 км от границы с РФ, где проживает около семи человек, произошло убийство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следствие выяснило, что 9 июня местный житель пришел в гости к товарищу, где они вместе распивали спиртные напитки.

«Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил хозяина ножом в грудь. От полученного ранения 44-летний потерпевший умер на месте. Нападающий украл три телефона товарища, закрыл дверь квартиры на ключ, спрятал их во дворе и сбежал. На следующий день он вернулся, чтобы убедиться, что он действительно погиб», — рассказали правоохранители.

14 июня тело умершего обнаружила его сожительница. Из-за отсутствия в селе мобильной связи правоохранителям удалось сообщить только через два дня.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Также после получения результатов экспертизы будет решаться вопрос дополнительной квалификации действий мужчины по ст. 185 УКУ (кража).

Напомним, 8 лет за решеткой получил житель Харьковщины, пытавшийся убить односельчанина, сообщала областная прокуратура. Инцидент произошел в январе 2025 года в поселке Бабаи.