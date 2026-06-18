«Муж погиб сразу». Приговор оккупанту за расстрел семьи на Харьковщине

Пожизненное получил 23-летний российский военный, который в начале полномасштабного вторжения открыл огонь по автомобилю с семьей в Харьковском районе. В результате обстрела погибли отец и 9-летняя дочь.

Речь идет о событиях 2 марта 2022, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Тогда на трассе вблизи села Дементиевка, которое на тот момент уже контролировали оккупанты, супруги вместе с двумя детьми — 9-летней дочерью и 17-летним сыном — ехали на собственном автомобиле. В этот момент их заметил находившийся неподалеку в танке российский солдат и открыл по машине огонь из крупнокалиберного пулемета.

Установлено, что от первых выстрелов водитель потерял управление, и автомобиль съехал с дороги. Когда мужчина попытался снова завести двигатель, оккупант совершил повторный — на этот раз прицельный обстрел, от которого машина мгновенно загорелась.

«На танке была написана буква «Z». И он начал пулеметную стрельбу. Потом я помню, что машина оказалась в кювете. И я посмотрела налево, мой муж погиб сразу. Я пыталась открыть дверь, она была заблокирована, я ее выбила ногами. Я была в таком шоковом состоянии, я ничего не понимала. Вылезла из машины, и потом я услышала, как кричит мой сын в машине. И я поднялась, чтобы его достать из нее, потому что она загорелась. И в тот момент, когда я поднялась, в меня что-то попало. И все, я упала, не могла подняться. Как позже оказалось, это был обломок. В канаве мы лежали, я даже не знаю сколько времени, может, час, может два”, — рассказывает потерпевшая.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители говорят: осужденный — уроженец Белгородской области, военнослужащий 237 танкового полка 3 мотострелковой дивизии 20 гвардейской общевойсковой армии московского военного округа.

По словам потерпевшей, оккупант подошел к ней с сыном почти вплотную и сказал: «У меня приказ стрелять по всем». После этого он ушел.

«К счастью, жизнь пострадавших удалось спасти — их заметили неравнодушные люди и вовремя доставили в больницу», — добавили правоохранители.

Оккупанта суд признал виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Сейчас он находится в розыске.