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FPV-дрон ударил по Чугуевщине: погибла пенсионерка, ее муж ранен

Происшествия 09:48   18.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV-дрон ударил по Чугуевщине: погибла пенсионерка, ее муж ранен

В Харьковской облпрокуратуре сообщили о «прилете» по селу Украинское Чугуевского района. Правоохранители установили: по населенному пункту ударил FPV-дрон.

В результате «прилета» погибла 65-летняя женщина. Ранен ее 66-летний муж – медики оказывают мужчине всю необходимую помощь, уточняют в прокуратуре.

«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (2 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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18.06.2026, 09:48

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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 09:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре сообщили о «прилете» по селу Украинское Чугуевского района. Правоохранители установили: по населенному пункту ударил FPV-дрон.".