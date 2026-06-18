FPV-дрон ударил по Чугуевщине: погибла пенсионерка, ее муж ранен
В Харьковской облпрокуратуре сообщили о «прилете» по селу Украинское Чугуевского района. Правоохранители установили: по населенному пункту ударил FPV-дрон.
В результате «прилета» погибла 65-летняя женщина. Ранен ее 66-летний муж – медики оказывают мужчине всю необходимую помощь, уточняют в прокуратуре.
«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (2 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, обстрел, прилет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 09:48;