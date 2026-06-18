FPV-дрон ударил по Чугуевщине: погибла пенсионерка, ее муж ранен

В Харьковской облпрокуратуре сообщили о «прилете» по селу Украинское Чугуевского района. Правоохранители установили: по населенному пункту ударил FPV-дрон.

В результате «прилета» погибла 65-летняя женщина. Ранен ее 66-летний муж – медики оказывают мужчине всю необходимую помощь, уточняют в прокуратуре.

«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (2 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.