Газовщики, оказавшиеся под обстрелами РФ, получили ордена «За мужество»

В Харьковском городском филиале «Газсети» рассказали, что два их сотрудника получили ордена «За мужество» ІІІ степени от Президента Украины за добросовестный труд, личное мужество и преданность делу при восстановлении энергетической инфраструктуры в условиях военного положения.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль вручил награды Сергею Карбазину и Виталию Бугаю.

Сергей Карбазин – водитель, который, несмотря на тяжелые ранения, несколько операций и тяжелую реабилитацию, вернулся к работе.

Также награду получил слесарь Виталий Бугай.

«Он один из тех, кто выполнял сверхсложные задачи по восстановлению газовых сетей вблизи границы. Иногда ему приходилось работать всего за километр до линии фронта. На одной из задач российские дроны нанесли многочисленные удары по транспорту газовщиков. Виталий с коллегами выходили из-под обстрелов пешком», – добавили газовщики.