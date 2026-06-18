Пострадали четыре человека: последствия ударов РФ по Харьковщине

Из-за обстрелов 11 населенных пунктов Харьковщины пострадали четыре человека, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Между с. Белый Колодец и с. Новоалександровка Волчанской громады пострадал 64-летний мужчина; в с. Глушковка Куриловской громады получил ранения 18-летний мужчина; в пос. Шевченко подверглись острой реакции на стресс женщины 67 и 46 лет. В результате взрыва неизвестного устройства в с. Байрак Балаклейской громады пострадал 42-летний мужчина», – уточняет Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

три КАБа;

три БпЛА типа «Герань-2»;

шесть БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

11 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.