Пострадали четыре человека: последствия ударов РФ по Харьковщине
Из-за обстрелов 11 населенных пунктов Харьковщины пострадали четыре человека, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Между с. Белый Колодец и с. Новоалександровка Волчанской громады пострадал 64-летний мужчина; в с. Глушковка Куриловской громады получил ранения 18-летний мужчина; в пос. Шевченко подверглись острой реакции на стресс женщины 67 и 46 лет. В результате взрыва неизвестного устройства в с. Байрак Балаклейской громады пострадал 42-летний мужчина», – уточняет Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- три КАБа;
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- 11 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.
Читайте также: «Теперь это стабильность»: Москва в дыму, горит НПЗ и многоэтажки
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пострадали четыре человека: последствия ударов РФ по Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 08:54;