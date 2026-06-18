Постраждали чотири людини: наслідки ударів РФ по Харківщині
Через обстріли 11 населених пунктів Харківщини постраждали чотири людини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Між с. Білий Колодязь та с. Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік; у сел. Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Байрак Балаклійської громади постраждав 42-річний чоловік“, – уточнює Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- три КАБи;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- 11 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 08:54;