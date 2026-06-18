Постраждали чотири людини: наслідки ударів РФ по Харківщині

Через обстріли 11 населених пунктів Харківщини постраждали чотири людини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Між с. Білий Колодязь та с. Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік; у сел. Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Байрак Балаклійської громади постраждав 42-річний чоловік“, – уточнює Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

три КАБи;

три БпЛА типу “Герань-2”;

шість БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

11 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.