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Постраждали чотири людини: наслідки ударів РФ по Харківщині

Події 08:54   18.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждали чотири людини: наслідки ударів РФ по Харківщині

Через обстріли 11 населених пунктів Харківщини постраждали чотири людини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Між с. Білий Колодязь та с. Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік; у сел. Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Байрак Балаклійської громади постраждав 42-річний чоловік“, – уточнює Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • три КАБи;
  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 11 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 08:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли 11 населених пунктів Харківщини постраждали чотири людини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".