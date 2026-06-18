“Тепер це стабільність”: Москва в диму, горить НПЗ та багатоповерхівки
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вранці 18 червня підтвердив удари по Москві. За його словами, горить нафтопереробний завод, а також резервуари.
“Москва продовжує бути під ударами – тепер це стабільність через те, що путін не хоче завершувати війну“, – констатував Коваленко.
Відео: Олександр Коваленко/Telegram
Тим часом очевидці повідомляють: подавлення БпЛА РЕБами подекуди вийшло для росіян невдалим – падаючи, безпілотники прилетіли по багатоповерхівках.
Відео: ТРУХА/Харків
Відео: ТРУХА/Харків
Відео: ТРУХА/Харків
(ОБЕРЕЖНО! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!!)
Жителі Москви, очевидно, здивовані тим, що відбувається. Вибухи та пожежі налякали місцевих. А деяких настільки, що ті вирішили взагалі залишити раніше безпечну та спокійну столицю.
Відео: Олександр Коваленко/Telegram
(ОБЕРЕЖНО! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!!)
Читайте також: На Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – де були бої
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Тепер це стабільність”: Москва в диму, горить НПЗ та багатоповерхівки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 08:39;