“Тепер це стабільність”: Москва в диму, горить НПЗ та багатоповерхівки

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вранці 18 червня підтвердив удари по Москві. За його словами, горить нафтопереробний завод, а також резервуари.

“Москва продовжує бути під ударами – тепер це стабільність через те, що путін не хоче завершувати війну“, – констатував Коваленко.

Відео: Олександр Коваленко/Telegram

Тим часом очевидці повідомляють: подавлення БпЛА РЕБами подекуди вийшло для росіян невдалим – падаючи, безпілотники прилетіли по багатоповерхівках.

Відео: ТРУХА/Харків

Відео: ТРУХА/Харків

Відео: ТРУХА/Харків

(ОБЕРЕЖНО! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!!)

Жителі Москви, очевидно, здивовані тим, що відбувається. Вибухи та пожежі налякали місцевих. А деяких настільки, що ті вирішили взагалі залишити раніше безпечну та спокійну столицю.

Відео: Олександр Коваленко/Telegram

(ОБЕРЕЖНО! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!!)