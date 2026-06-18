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“Тепер це стабільність”: Москва в диму, горить НПЗ та багатоповерхівки

Події 08:39   18.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
“Тепер це стабільність”: Москва в диму, горить НПЗ та багатоповерхівки

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вранці 18 червня підтвердив удари по Москві. За його словами, горить нафтопереробний завод, а також резервуари. 

“Москва продовжує бути під ударами – тепер це стабільність через те, що путін не хоче завершувати війну“, – констатував Коваленко.

Відео: Олександр Коваленко/Telegram

Тим часом очевидці повідомляють: подавлення БпЛА РЕБами подекуди вийшло для росіян невдалим – падаючи, безпілотники прилетіли по багатоповерхівках.

Відео: ТРУХА/Харків

Відео: ТРУХА/Харків

Відео: ТРУХА/Харків

(ОБЕРЕЖНО! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!!)

Жителі Москви, очевидно, здивовані тим, що відбувається. Вибухи та пожежі налякали місцевих. А деяких настільки, що ті вирішили взагалі залишити раніше безпечну та спокійну столицю.

Відео: Олександр Коваленко/Telegram

(ОБЕРЕЖНО! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!!)

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 08:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко утром 18 июня подтвердил удары по Москве. По его словам, горит".