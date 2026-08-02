Заяви росіян про захоплення Вільхівки на Харківщині не підтвердились – ISW

Росіяни намагалися проникнути до Куп’янська та просунутися на півночі Харківщини, але без успіху, повідомляє Інститут вивчень війни (ISW).

Росіяни продовжували наступати на півночі Харківської області та у напрямку Великого Бурлука 31 липня та 1 серпня, але не просунулися вперед.

Також російські війська нещодавно провели операції, щоб проникнути до Куп’янська. Опубліковані 1 серпня відеозаписи з геолокацією показують, як українські війська завдають ударів по окупованих армією РФ будинках у північній та центральній частинах Куп’янська, а також на західній околиці Куп’янська-Вузлового (на південь від Куп’янська) після таких операцій із проникнення.

Російські та українські війська продовжували наступ на південний схід від Борової 31 липня та 1 серпня, але жодна зі сторін не просунулась уперед. Міністерство оборони РФ 1 серпня заявило, що російські війська захопили Вільхівку (на південний схід від Борової). Але джерело, що повідомляє про дії російського Західно-російського угруповання сил, заявило, що заяви про просування поблизу Вільхівки не підтверджені.