Live

Заяви росіян про захоплення Вільхівки на Харківщині не підтвердились – ISW

Фронт 08:30   02.08.2026
Оксана Якушко
Заяви росіян про захоплення Вільхівки на Харківщині не підтвердились – ISW

Росіяни намагалися проникнути до Куп’янська та просунутися на півночі Харківщини, але без успіху, повідомляє Інститут вивчень війни (ISW). 

Росіяни продовжували наступати на півночі Харківської області та у напрямку Великого Бурлука 31 липня та 1 серпня, але не просунулися вперед.

Також російські війська нещодавно провели операції, щоб проникнути до Куп’янська. Опубліковані 1 серпня відеозаписи з геолокацією показують, як українські війська завдають ударів по окупованих армією РФ будинках у північній та центральній частинах Куп’янська, а також на західній околиці Куп’янська-Вузлового (на південь від Куп’янська) після таких операцій із проникнення.

Російські та українські війська продовжували наступ на південний схід від Борової 31 липня та 1 серпня, але жодна зі сторін не просунулась уперед. Міністерство оборони РФ 1 серпня заявило, що російські війська захопили Вільхівку (на південний схід від Борової). Але джерело, що повідомляє про дії російського Західно-російського угруповання сил, заявило, що заяви про просування поблизу Вільхівки не підтверджені.

 

 

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова — головне 2 серпня: пожежа, постраждалі, бої на півночі
Новини Харкова — головне 2 серпня: пожежа, постраждалі, бої на півночі
02.08.2026, 09:38
Сьогодні 2 серпня 2026: який день в історії
Сьогодні 2 серпня 2026: який день в історії
02.08.2026, 06:00
Харків готується захищатися від FPV: чи врятує місто експериментальний купол
Харків готується захищатися від FPV: чи врятує місто експериментальний купол
01.08.2026, 20:30
Спека посилюється: прогноз погоди на 2 серпня
Спека посилюється: прогноз погоди на 2 серпня
01.08.2026, 21:40
Пішов із дому, щоб безцільно поблукати: копи шукали хлопчика на Чугуївщині
Пішов із дому, щоб безцільно поблукати: копи шукали хлопчика на Чугуївщині
01.08.2026, 18:55
Харків атакував реактивний “Шахед” у суботу вранці
Харків атакував реактивний “Шахед” у суботу вранці
01.08.2026, 11:20

Новини за темою:

03.05.2026
ISW: у РФ почалися проблеми з наступом на Великобурлуцькому напрямку
19.04.2026
ЗС РФ забуксовали біля Куп’янська і на півночі Харківщини: ISW пояснив, чому
16.02.2026
ISW: у СОУ є успіхи у Куп’янську та на півночі області
30.12.2025
Про просування біля Козачої Лопані заявили в РФ – ISW не підтверджує
21.12.2025
ЗСУ просунулися в центрі Куп’янська, у росіян лихо з новобранцями – ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Заяви росіян про захоплення Вільхівки на Харківщині не підтвердились – ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 08:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни намагалися проникнути до Куп’янська та просунутися на півночі Харківщини, але без успіху, повідомляє Інститут вивчень війни (ISW). ".