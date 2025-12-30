Про просування біля Козачої Лопані заявили в РФ – ISW не підтверджує

На жодному з напрямків у Харківській області ЗС РФ не досягли підтверджених успіхів 29 грудня, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Заяву російського військового блогера, що начебто сили РФ просунулися на північний схід від Козачої Лопані (на півночі від Харкова), ISW не підтверджує.



У селі Лиман, що поблизу Вовчанська, Інститут вивчення війни побачив російську місію проникнення, яка не змінила контроль над територією. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 29 грудня. На них російський військовий здається українським військам.

Також російські блогери стверджували, що українські війська провели контрнаступ поблизу сусідньої Вільчі Вовчанської громади.



Щодо Куп’янського напрямку, ISW процитував інформацію речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, що російські війська перенесли свою увагу в напрямку Куп’янська на атаки українських позицій на східному (лівому) березі річки Оскіл, зокрема в напрямку Куп’янська-Вузлового.



Блогер РФ стверджував, що російські та українські війська контролюють різні частини Куп’янська, а решта міста є спірною «сірою зоною». Інший російський блогер стверджував, що українські війська оточили та замінували три райони в Куп’янську, де деякі невеликі російські групи утримували позиції.

Щодо Борівського напрямку, Інститут вивчення війни не підтверджує заяви російських блогерів про просування військ РФ в районі Греківки.

Як повідомляв вранці 30 грудня Генштаб ЗСУ, 17 разів атакували російські військові у Харківській області минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне, на Куп’янському – п’ять штурмів поблизу Піщаного та у бік Петропавлівки.