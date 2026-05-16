Буде небезпечно: у неділю в Харкові та області — зливи, гроза, град та шквали

Погода 14:42   16.05.2026
Олена Нагорна
У неділю, 17 травня, у Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вранці та вдень прогнозують грозу, сильний дощ, град та пориви вітру 15–20 м/с.

Про це повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Мешканців закликають бути обережними, уникати перебування поблизу старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі. Під час негоди краще залишатися в приміщенні.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, комунальники готують до запуску два фонтани у Саржиному яру – «Хмаринку» та «Змійку». Співробітники СКП «Харківзеленбуд» провели комплексну перевірку обладнання, зокрема прочистили форсунки, замінили насос та налаштували електроніку..

Автор: Олена Нагорна
