Буде небезпечно: у неділю в Харкові та області — зливи, гроза, град та шквали
У неділю, 17 травня, у Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вранці та вдень прогнозують грозу, сильний дощ, град та пориви вітру 15–20 м/с.
Про це повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).
Мешканців закликають бути обережними, уникати перебування поблизу старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі. Під час негоди краще залишатися в приміщенні.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, комунальники готують до запуску два фонтани у Саржиному яру – «Хмаринку» та «Змійку». Співробітники СКП «Харківзеленбуд» провели комплексну перевірку обладнання, зокрема прочистили форсунки, замінили насос та налаштували електроніку..
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 14:42;