Два трамваї змінили маршрути у Харкові через перебої з електропостачанням
Фото: Vadim Pudovkin
Трамваї №5 і 8 тимчасово курсують до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»).
Це пов’язано з неможливістю руху трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, через перебої в енергопостачанні, повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на департамент будівництва та дорожнього господарства.
У цей час функціонує автобус від вул. Одеської (розворотне коло) до вул. Мухачова через вул. Морозова та пр. Байрона.
Як інформувала МГ “Об’єктив”, у суботу та неділю, 16 та 17 травня, у Харкові тимчасово не курсуватимуть трамваї №1 та №12. Натомість працюватимуть автобуси з такими ж номерами. Також змінюються маршрути тролейбусів №2 та №18.
- Категорії: Транспорт, Харків;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 10:24;