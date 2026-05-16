Новини Харкова — головне за 16 травня: з опівночі — шість «прильотів» по місту

Події 08:44   16.05.2026
Олена Нагорна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:44

Взагалі ніч була дуже важкою — Терехов про атаку БпЛА

“Маємо влучання в центральній частині Харкова. Пошкоджені три виходи з метрополітену, офісне приміщення і торговельна мережа. Пошкоджена контактна мережа. Постраждала одна людина. Взагалі, ніч була дуже важкою. Було влучання п’яти “шахедів” по чотирьох районах міста. Крім того, постраждали декілька приватних житлових будинків”, – поінформував мер.

Терехов уточнив, що у тролейбусі, який був пошкоджений вранці біля станції метро, на момент влучання людей не було.

Міський також відповів, чи їздитимуть тролейбуси цим проспектом, де постраждала контактна мережа: “Сьогодні і завтра було планове відключення, але ж ми відновлюємо контактну мережу. Замість тролейбусних маршрутів будуть автобуси”.

08:13

Нічний терор Харкова продовжився вранці: відомо про шість “прильотів” та двох постраждалих

Після опівночі БпЛА атакував Холодногірський район.

Після 01:00 було два удари по Основ’янському району. Внаслідок останнього жінка отримала гостру реакцію на стрес.

О 06:30 удару БпЛА завдано по центру міста, Шевченківський район. Влучання в дорогу. Одна людина постраждала. Пошкоджено:

  • три виходи з метро
  • три зупинки наземного транспорту
  • контактну мережу
  • будівлю навчального закладу
  • скління у сусідніх будівлях

Після 06:50 уламки дрона впали на дитячий майданчик у Київському районі. Минулося без постраждалих.

Після 07:40 зафіксовано падіння уламків дрона в Основʼянському районі. Без постраждалих.

Автор: Олена Нагорна

Автор: Олена Нагорна
