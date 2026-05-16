Новости Харькова — главное за 16 мая: с полуночи — шесть «прилетов» по городу

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:44

Ночь была очень тяжелой — Терехов об атаке БпЛА

«У нас есть попадания в центральной части Харькова. Повреждены три выхода из метро, офисное помещение и торговая сеть. Повреждена контактная сеть. Пострадал один человек. В целом, ночь была очень тяжелой. Было пять попаданий «Шахедов» по четырём районам города. Кроме того, пострадали несколько частных жилых домов», — сообщил мэр.

Терехов уточнил, что в троллейбусе, который был повреждён утром возле станции метро, на момент попадания людей не было.

Мэр также ответил, будут ли троллейбусы ездить по этому проспекту, где пострадала контактная сеть: «Сегодня и завтра было плановое отключение, но мы восстанавливаем контактную сеть. Вместо троллейбусных маршрутов будут автобусы».

07:32

Ночной террор Харькова продолжился утром: известно о шести «прилетах» и двух пострадавших

После полуночи — БпЛА атаковал Холодногорский район.

После 01:00 было два удара по Основянскому району. В результате последнего женщина получила острую реакцию на стресс.

В 06:30 удар БпЛА нанесен по центру города, Шевченковский район. Попадание в дорогу. Один человек пострадал. Повреждены:

три выхода из метро

три остановки наземного транспорта

контактная сеть

здание учебного заведения

остекление в соседних зданиях

После 06:50 обломки дрона упали на детскую площадку в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.

После 07:40 зафиксировано падение обломков дрона в Основянском районе. Пострадавших нет.

Информация обновляется по ссылке.