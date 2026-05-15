Контрабанда авто вместо помощи ВСУ, освобождено Отрадное — итоги 15 мая

СБУ задержала известную харьковскую автоблогершу и основательницу благотворительного фонда «Линия фронта» Анну Кривуц. Силы обороны освободили село Отрадное на Великобурлукском направлении. Девять жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена. Дороги Харьковщины стали более опасными за год. Харьковчан ожидают туманные и дождливые выходные. МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 мая.

Своим подписчикам в Instagram она известна как «Danger Ann». Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил: 27-летнюю предпринимательницу подозревают в контрабанде подакцизных товаров. Версия следствия такова: фигурантка организовывала покупку в странах ЕС подержанных авто — якобы для Сил обороны. Однако закупала транспорт, который явно не подходил для фронта: элитные внедорожники BMW, Volvo, Range Rover и малолитражки. Далее, по данным СБУ, подозреваемая подавала на таможню поддельные документы с ложными сведениями. И таким образом оформляла машины в режиме «гуманитарной помощи», соответственно, не платила таможенные платежи. Ввезенные таким образом авто она, как утверждает следствие, продавала военнослужащим за наличные. Акты приема-передачи подделывались так, будто имущество передано военным бесплатно. На каждом ввезенном таким образом автомобиле подозреваемая могла зарабатывать не менее тысячи долларов. Без уплаты таможенных платежей в Украину через благотворительный фонд этой предпринимательницы прошли около 500 автомобилей. Задержали Кривуц в момент продажи очередной машины, которую ввезли как гуманитарную помощь. Если ее вину докажут, блогерша может сесть на шесть лет.

<br />

16-й Армейский корпус ВСУ сообщил, что вернул под контроль село Отрадное на Великобурлукском направлении. Территорию вокруг также зачистили. Всего оккупантов выгнали с 22 кв. км Двуречанщины.

Это произошло в рамках первого этапа обмена пленными между Украиной и РФ в формате «1000 на 1000». Всего сегодня удалось освободить 205 украинских защитников. Среди них двое харьковчан, жители Лозовой, Змиева, а также Купянского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов.

Об этом свидетельствует статистика ДТП, которую предоставил начальник отдела организации деятельности групп реагирования ГУНП в Харьковской области Евгений Волошин. За первые четыре месяца года в области произошло более тысячи аварий — на 27% больше, чем за тот же промежуток времени в прошлом году. Волошин назвал самые опасные дороги региона. Четыре участка концентрации ДТП есть на трассах Киев-Харьков-Должанский, Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта и Харьков-Берестин-Перещепино-Днепр. Еще четыре — на дорогах регионального значения: Харьков-Ахтырка и Мерефа-Лозовая-Павлоград.

Соответствующий прогноз сделал Региональный центр по гидрометеорологии. В субботу, 16 мая, будет слабый туман и до 23 тепла днем. В воскресенье — до +25, местами дождь и гроза.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

«ТЦК нарушает закон? Пусть платят!» Как благодаря штрафу женщину сняли с учета