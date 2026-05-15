Провалились под землю: Зиту и Гиту спасли в Харькове (видео)
В Харькове спасли двух котят, которые провалились в сломанный фонарный столб и находились на глубине более двух метров, рассказали в общественной организации «Порятунок тварин Харків».
Котята изо всех сил звали на помощь. Местная жительница, которая подкармливает животные, услышала их и пыталась спасти, но самостоятельно ей это не удалось, поэтому она обратилась к волонтерам. Котята находились примерно на глубине 2,5 метра под землей. Отверстие было настолько узким, что они едва могли развернуться.
Видео: «Порятунок тварин Харків»
«Решили доставать их самодельной гибкой петлей на веревке. Мы около часа пытались поймать малышек. И в конце концов план сработал!» — рассказали волонтеры.
Котят доставили в ветклинику. Оказалось, что это сестрички, их назвали Зитой и Гитой. Они ждут своих хозяев, как только восстановятся.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что 11 мая правоохранители вместе с военными спасли обессиленную косулю вблизи города Дергачи.
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 21:31;