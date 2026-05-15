Провалились под землю: Зиту и Гиту спасли в Харькове (видео)

В Харькове спасли двух котят, которые провалились в сломанный фонарный столб и находились на глубине более двух метров, рассказали в общественной организации «Порятунок тварин Харків».

Котята изо всех сил звали на помощь. Местная жительница, которая подкармливает животные, услышала их и пыталась спасти, но самостоятельно ей это не удалось, поэтому она обратилась к волонтерам. Котята находились примерно на глубине 2,5 метра под землей. Отверстие было настолько узким, что они едва могли развернуться.

«Решили доставать их самодельной гибкой петлей на веревке. Мы около часа пытались поймать малышек. И в конце концов план сработал!» — рассказали волонтеры.

Котят доставили в ветклинику. Оказалось, что это сестрички, их назвали Зитой и Гитой. Они ждут своих хозяев, как только восстановятся.

