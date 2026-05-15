Live

Провалились под землю: Зиту и Гиту спасли в Харькове (видео)

Общество 21:31   15.05.2026
Елена Нагорная
Провалились под землю: Зиту и Гиту спасли в Харькове (видео)

В Харькове спасли двух котят, которые провалились в сломанный фонарный столб и находились на глубине более двух метров, рассказали в общественной организации «Порятунок тварин Харків».

Котята изо всех сил звали на помощь. Местная жительница, которая подкармливает животные, услышала их и пыталась спасти, но самостоятельно ей это не удалось, поэтому она обратилась к волонтерам. Котята находились примерно на глубине 2,5 метра под землей. Отверстие было настолько узким, что они едва могли развернуться.

Видео: «Порятунок тварин Харків»

«Решили доставать их самодельной гибкой петлей на веревке. Мы около часа пытались поймать малышек. И в конце концов план сработал!» — рассказали волонтеры.

Котят доставили в ветклинику. Оказалось, что это сестрички, их назвали Зитой и Гитой. Они ждут своих хозяев, как только восстановятся.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что 11 мая правоохранители вместе с военными спасли обессиленную косулю вблизи города Дергачи.

Читайте также: Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков атаковали БпЛА: «прилеты» — в двух районах, есть пострадавший
Харьков атаковали БпЛА: «прилеты» — в двух районах, есть пострадавший
15.05.2026, 20:32
Какой будет погода в субботу — прогноз по Харькову и области на 16 мая
Какой будет погода в субботу — прогноз по Харькову и области на 16 мая
15.05.2026, 20:22
Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента
Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента
14.05.2026, 17:31
Асфальтный завод в зоне обстрелов: темпы ремонтов дорог Харьковщины падают
Асфальтный завод в зоне обстрелов: темпы ремонтов дорог Харьковщины падают
15.05.2026, 17:43
«ТЦК нарушает закон? Пусть платят!» Как благодаря штрафу женщину сняли с учета
«ТЦК нарушает закон? Пусть платят!» Как благодаря штрафу женщину сняли с учета
15.05.2026, 20:21
Провалились под землю: Зиту и Гиту спасли в Харькове (видео)
Провалились под землю: Зиту и Гиту спасли в Харькове (видео)
15.05.2026, 21:31

Новости по теме:

04.11.2024
Пилот БпЛА и сапер: пушистые «бойцы» появились у пограничников на Харьковщине
01.07.2024
Укрытие для котов построили пограничники на Харьковщине (видео)
21.06.2024
Подробности убийства жителем Чугуевщины своих котят рассказали в полиции
21.06.2024
Задушил проволокой котят: прокуратура занялась живодером с Харьковщины
01.11.2023
«Наши детки войны». Защитники Синьковки на Харьковщине спасли котят (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Провалились под землю: Зиту и Гиту спасли в Харькове (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 21:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасли двух котят, которые провалились в сломанный фонарный столб и находились на глубине более двух метров.".