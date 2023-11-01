«Наши детки войны». Защитники Синьковки на Харьковщине спасли котят (видео)

В селе Синьковка Купянского района Харьковской области, о безуспешных вражеских штурмах вблизи которого ежедневно сообщает Генштаб ВСУ, украинские военные около двух месяцев заботились о кошке Жозефине с тремя котятами. Теперь маму с малышами передали харьковским зоозащитникам.

Военный Сергей вместе с побратимами уже более полугода держит позиции в Синьковке, через которую россияне ежедневно пытаются прорвать линию обороны. В этих условиях бойцы смогли сохранить жизнь трем котятам и их маме, сообщают в ОО «Порятунок тварин Харків».

Белого котенка забрал один из защитников, а маму Жозефину и двух малышек передали организации.

Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»

«Кошка жила рядом с нами. Она родила их. Мы их нашли и перетащили на позиции. Потому что она их в развалившемся доме родила… Это наши детки войны. Это из-под Купянска девочки, село Синьковка. Там сейчас очень трудно, но мы держимся. Можете не переживать», — говорит Сергей.

«Мне будет немножечко грустно без вас, но и немножечко легче», — добавил военный, прощаясь с котятами.