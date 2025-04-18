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Что с котенком Фениксом, которого достали из-под завалов в Харькове (видео)

Общество 20:34   18.04.2025
Елена Нагорная
Что с котенком Фениксом, которого достали из-под завалов в Харькове (видео) Скриншот

Котенка, которого чрезвычайники спасли из-под завалов после российского ракетного удара по Харькову утром 18 апреля, назвали Фениксом.

Котенком сейчас занимаются зооволонтеры ОО «Порятунок тварин Харків». Как напомнили в организации, бойцы ГСЧС тушили пожар, когда услышали мяуканье под завалами.

«Его состояние сейчас стабилизируют в кислородном боксе, на грелке. Фениксу всего лишь три недели, а у него невероятная жажда жизни. Спасибо спасателям ГСЧС за отношение к животным в беде, как и к людям!» — пишут зооволонтеры.

Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»

Напомним, тремя ракетами «Искандер» ударили россияне по Харькову около пяти утра. Одна из них, с осколочно-фугасной боевой частью, разорвалась в воздухе в Основянском районе — посреди квартала многоэтажек. Больше всего досталось шестнадцатиэтажному дому. Там в своей постели погиб 78-летний мужчина. Еще две ракеты ударили по гражданскому предприятию. Как сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, «прилеты» были по двум цехам: в одном шили женские куртки, в другом производили тубы для зубной пасты, шампуни и футляры для косметики. Там возник пожар и есть тяжелораненые сотрудники. Взрывные волны накрыли площадь в несколько квадратных километров, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Пострадали 113 человек, среди которых девять детей. Повреждены более 20 многоэтажек, две школы, два детсада, более 40 частных домов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котенка, которого чрезвычайники спасли из-под завалов после российского ракетного удара по Харькову утром 18 апреля, назвали Фениксом.".